慎入︱TVB小生容天佑手指公縫15針　醫生：傷口太深神經線都傷咗

TVB小生容天佑今年曝光機會大增，在無綫劇《法言人》演「Tony仔」一角大受歡迎。8月21日他在IG上載驚嚇照片自爆受傷：「點樣一隻手指公可以比醫生縫到15針。」



容天佑嘅Tony仔角色雖然有啲衝動同傻氣，但勝在熱血兼有情有義，加上不少網民盛讚他顏值高，似足陳鍵鋒，成功入屋。

容天佑之前在《隱形戰隊》向阿 Moon 搜身。

容天佑在IG上載驚嚇照片自爆受傷：「點樣一隻手指公可以比醫生縫到15針。」（IG：@yungtinyau）

容天佑分享事發經過，原來家中玻璃門有鬆，自行維修時出意外：「可能係前一晚訓得3個鐘就要起身開工嘅緣故，竟然玻璃門個角啲玻璃爛咗我都唔知道，諗住拎起個角托起個櫃門上翻螺絲嘅時候，突然間感覺到天花板好似不斷滴水落隻腳度，抬頭望一望天花板，又無水喎，低頭望一望隻腳，曄，成隻腳都係血嘅？再望一望隻手，原來有一大塊玻璃戒左落隻手指公到，仲好紮實咁插住咗喺度。當然，我第一時間沖入廚房嘅洗手盆，搣返塊玻璃出嚟先啦，心諗，我係男人嚟㗎嘛，唔痛嘅，不斷安慰自己嘅同時，唔得啦😮‍💨 「唔該！幫我拎支有糖嘅汽水比我，好暈啊」見到甘多血，你5驚我都驚啦大佬。」

容天佑指醫生反開塊皮望一望個傷口 ：「嘩，你啲皮已經壞死左，傷口太深，神經線都傷咗。」（IG：@yungtinyau）

自行處理傷口後，容天佑未去就醫：「結果當日喺街，換左4﹑5次紗布，因為仲不斷滲血，每個見到我傷口嘅朋友，都叫我要去醫院縫針。」最終當晚去到醫院急症室睇醫生：「醫生反開塊皮望一望個傷口 ：「嘩，你啲皮已經壞死左，傷口太深，神經線都傷咗，要4,5個月先會痊愈。」不斷問醫生：『可唔可以打麻痹（醉）針先啊？好彩，醫生䕶士好好人，除咗打針落個傷口嗰下最痛之外，縫針都係感覺到將啲皮駁埋一齊 （過程太恐怖自己都唔敢睇）。』