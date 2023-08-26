「音樂天才」歐陽娜娜推出新碟　用星星做主題之外有一點玩味極重

歐陽娜娜唔止得個殼，仲好有音樂才華。（IG@nanaouyang）

歐陽娜娜為00後青年大提琴演奏家，同時也是音樂唱作人兼演員。她於10歲時舉辦了自己的第一場個人慈善音樂會，迄今為止已舉辦130場個人音樂會。15歲的時候她也發行了首張個人大提琴古典專輯《15》，之後亦有第二張大提琴專輯《Cello Loves Disney》（夢想練習曲）。年僅17歲時的她便作為首位亞洲受邀藝人出席《第六屆科學突破獎頒獎禮》，作為優秀青年代表出席中國愛樂樂團成立二十週年紀念音樂會擔任表演嘉賓。 2021年開始創作自己的音樂，發行了流行音樂專輯《NANA 藏》，2022年發行了英文原創專輯《Live Today》。

歐陽娜娜推出過4張專輯。（IG@nanaouyang）

歐陽娜娜即將推出新專輯。（IG@nanaouyang）

近日香港出現了有關她的宣傳，原來她的新專輯《The Star 初星》即將於10月21日面世。歐陽娜娜2023首張全國語創作專輯《The Star初星》圍繞着「心靈」做主題，旨在「如果生命是通向繁星的路徑，我願以初心閃耀光芒敞開心靈、挖掘內在，讓人體現十首覺察之作。」

歐陽娜娜推出過4張專輯。（IG@nanaouyang）

歐陽娜娜出演過125場個人音樂會。（IG@nanaouyang）

歐陽娜娜細細個就接觸音樂。（IG@nanaouyang）

音樂以流行樂為基底，嘗試結合世界音樂、民謠、R&B、流行搖滾、Afro-Cuban等多種曲風。為了貼近專輯創作核心，映現在平凡生活中的真實自我，歌曲捕捉日常環境聲音，聲歷其境在歐陽娜娜的音樂宇宙。《The Star初星》的新專輯誕生，源自一句拉丁諺語「Per aspera ad astra（穿越逆境，抵達繁星）」。歐陽娜娜在22歲時曾陷入困惑期，她知道需要時間淨空心靈，面對生命旅程的選擇。這句諺語給予勇氣並陪伴她，成為追求理想生活的座右銘。而在這自我反芻的時光，歐陽娜娜也逐步形塑了新專輯的主題。

歐陽娜娜 (微博圖片)

專輯有趣的在於，採集了多種日常環境音效，包括歐陽娜娜愛犬的奔跑聲和叫聲、八音盒、火車、窗外鳥鳴、蝴蝶翩翩起舞、城市汽車喧囂、雨聲、眾人喧譁等，套用在每首歌曲中成為獨一無二的聲音場景，與專輯核心相呼應之餘，也令人感受到歌手生命的足跡。

歐陽娜娜央視中秋晚會的deep V裝（微博@歐陽娜娜）

歐陽娜娜透過經理人回覆《香港01》時，表示這個專輯於她來說，代表了她的人生部分最美好的時光，也令樂迷可以更近距離地了解她。她說：「很開心可以與大家分享我的生活，希望在不久的將來與大家在香港見面。」

歐陽娜娜。

歐陽娜娜好清秀。

歐陽娜娜都有rock n roll 一面。