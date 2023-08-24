41歲陳法拉曬素顏無懼以真面目示人　婚後一原因愈來愈靚惹羨慕

現年41歲的女神陳法拉與第二任丈夫Emmanuel Straschnov於2019年在法國結婚，法拉於2021年情人節在IG宣布囡囡小米妮出世，組成了三口之家，一家人生活幸福美滿。成為人妻人母的法拉仍努力發展她的演藝事業，在荷李活闖出了成績，且愈戰愈勇，工作不斷，她的狀態也keep得非常之好。她亦不時會於IG跟大家分享她的生活點滴，更新近況。

法拉事業家庭兩得意。(ig圖片)

今日法拉就於IG post了兩張靚相，其中一張相是她坐在草地上，一 身便服打扮的她素顏出鏡，輕托香腮，在原相機零濾鏡之下依然好靚女，散發一股清新氣息，似足大學生。另外一張相則是她身穿露背晚裝現身鬧市街頭，美艷迷人。她寫道：「Thanks #Paris for a great summer, #NYC I’m back! (感謝 #Paris 度過了一個美好的夏天，#NYC 我回來了！)」表示自己已由巴黎去了紐約。法拉的素顏靚樣獲網民一致激讚，紛紛睇到心心眼。

點擊睇法拉最新素顏照：

相中的法拉素顏甚至比起化濃妝時更好看，凍齡美貌驚為天人。法拉婚後狀態愈來愈好，可見她真是活在老公滿滿的愛之中，有愛情滋潤的女人最美，證明她確是嫁對了人。

點擊睇陳法拉熱褲曬美腿以及她的其他靚相：