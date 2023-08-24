自然系女子日本旅行｜林襄喪搽泥美白　 林映暉：我依家胸大過你

J2旅遊節目《自然系女子日本旅行》播出最後兩集，主持林映暉（暉哥）和「啦啦隊女神」林襄繼續玩轉鹿兒島，林襄更意外展現貪靚面！



主持林映暉（暉哥）和「啦啦隊女神」林襄攀山涉水先搵到秘境泥漿溫泉。

今晚（24日）播出一集，暉哥和林襄將深入森林尋找秘境泥漿溫泉，去泥漿溫泉路程相當艱辛，「雙林」要在森林中幾經穿梭才驚險到達！「雙林」一到埗立即換上泳衣坐在泉邊玩泥漿，暉哥指泥漿有美白效果，林襄聞言即笑謂：「那我要塗多一點，我太黑了！」，十分貪靚。是集「雙林」很有食神，大歎傳奇火鍋熊襲鍋，該鐵鍋直徑達70cm、重量有成10kg，認真巨型！食完好西，兩人再欣賞藝伎表演，還與藝伎一同跳舞。

林襄嫌自己太黑，話要搽多啲泥漿美白。

林映暉（暉哥）和」林襄坐喺泉邊玩泥漿。

暉哥自認胸大：我個胸唔使再加（工），平時都夠重

明晚（25日）播出的最後一集，林襄帶暉哥去到鹿兒島最南邊的指宿，「雙林」今次玩玩新意思，唔浸溫泉轉攻日本唯一天然砂浴！被埋在砂中的林襄再次展現貪靚及貪玩一面，主動要求用砂子僭建「大內內」；暉哥見狀即唔執輸要求僭建腹肌，工作人員滿足其要求之餘、更加料為暉哥送上「大內內」，暉哥見狀笑言：「胸其實唔使再加，平時都夠重，我想要腹肌！」僭建成功後的暉哥更向林襄耀武揚威：「我依家唔只胸大過你，仲有6舊腹肌！」場面搞笑。

最後一集，林映暉（暉哥）和林襄乘坐觀光火車出發到鹿兒島最南邊嘅指宿。