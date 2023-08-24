TVB開記招澄清事實　許濤否認離職：噚日先開完董事會｜不斷更新

近日TVB傳出高層大變動，早前總經理曾志偉健康出現問題於台灣做手術，相隔數天再有傳媒報道出TVB兩大高層曾志偉與主席許濤將一同離職。及後，TVB於凌晨兩時許火速發放聲明否認，消息傳出後翌日TVB召開記者會，由主席許濤及副總經理曾志偉回應事件。



記者會設於將軍澳電視城辦公室大樓的高層10/F舉行，主席許濤親身出席，曾志偉則以視像會議形式出席。

電視廣播有限公司主席許濤先生（中）、總經理（節目內容營運）曾志偉先生（左）、總經理（商務營運）蕭世和先生（右）主持啟動儀式，為TVB賽馬日揭開序幕。

曾志偉將會以視像方式進行。

曾志偉率先以視像方式與記者見面，簡單交代自己的健康狀況，指暫時未能喝酒，要再等兩星期左右，他說：「做微創手術，喺血管加個支架。其實十幾年前已經知，要一路照顧。疫情三年幾冇返嚟，所以要做。以前係大手術，而家科學昌明咗，就微創。」

許濤現身與曾志偉合照。

許濤在記者會上表示：「針對廣泛不實報道，我想澄清，我同曾志偉先生會離開TVB崗位，絕非事實。事實上，我噚日先開完公司董事會，同董事們相討發展方向。另外，我作為公司執行主席，亦同股東有常態性溝通，認為我哋係最適合帶領TVB改革團隊。任何一間上司公司，關於高級行政人員變動消息，絕對對股價係敏感嘅訊息，而我哋TVB噚日發布咗中期業績，喺媒體上流傳嘅呢啲不實報道，可能會對公司股價有所影響，所以今日要嚴肅處理呢個問題，按照公司程序將呢件事提交畀相關執法機構。」

TVB開記招澄清事實。（陳順禎攝）

至於被指TVB將會將大部分劇集搬上內地拍攝，他說：「不嬲我哋有劇喺國內拍，係常規性發生，我哋係亦會繼續喺自己廠拍，但係國內係咪我哋發展方向呢？絕對係。香港作為基地，爭取國內市場，我覺得係最明智。」

TVB《BB來了》監製廖晉碩被炒 曾捧紅李佳芯奪視后寶座