東京愛情動作故事｜男主角強調有畀錢　對方拒驗DNA：係咪我個仔?

myTV SUPER劇集《東京愛情動作故事》日前正式上架，劇集集合10位日本AV女優，話題性十足，而男主角就是曾以「陳飛機」之名活躍於網上討論區的陳啟榮（Aero Chan），但近日Aero就被爆背妻偷食，更始亂終棄，不但未有承擔養育BB的責任，更拒絕為患病的BB捐骨髓。不過Aero在接受《香港01》訪問時就解釋整件事，並澄清自己有承擔相關費用。

陳啟榮（Aero Chan）擔任《東京愛情動作故事》男主角。（影片截圖）

Aero透露自己與該名韓裔女子大概在三年前認識：「我同佢上網識嘅，咁就貪玩啦，出軌啦，見過幾次面，發生咗幾次關係啦，跟住之後佢就話有咗，正常都叫佢落咗佢，跟住佢話佢心臟有病，可能呢個係佢人生最後一個小朋友喇，既然佢咁堅決，坦白講有個小朋友都係緣分，咁咪生囉，我都冇反對嘅，但我都冇辦法take care佢嘅，坦白講都係畀錢嘅啫。」

Aero透露自己與該名韓裔女子大概在三年前認識。（IG@aeroplanechan）

Aero指自己一直有給錢對方，直至今年2月就未有再給：「我前後大概畀咗……用港紙嘅話廿八、三十萬度，我亦都有匯過錢去韓國嘅，因為佢話韓國出世。」Aero自言由對方初期到生仔一直有給錢：「兩年內大概畀咗三十萬港紙咁上下啦！」但之後沒再給錢後，對方就開始打電話到公司催，令他不勝其煩：「最後我都頂唔順，坦白同我老婆講咗呢件事，我亦都喺年頭搵咗律師，因為佢一時話自己心臟有問題，又話自己精神有問題，我覺得呢啲嘢我處理解決唔到佢嘅問題，我真係唔想見佢，咁最好嘅方法梗係搵律師，驗DNA。」

Aero指自己一直有給錢對方。（影片截圖）

Aero表示從未見過自己的兒子，亦都不知道兒子的下落，但在登記的資料上，兒子的爸爸並不是自己，而是另一個人，令他感到十分奇怪。而Aero亦有請律師與對方溝通，希望對方配合驗DNA，靠法律解決事情：「唔係話佢要畀多錢就幾多錢，都要睇返雙方嘅經濟能力，因為我同佢唔係夫婦，我唔需要話撫養，我冇呢個責任，但係個仔如果係我嘅話，應該畀幾多就畀幾多囉。」

Aero希望對方配合驗DNA。（IG@aeroplanechan）

Aero自言很迷惘，不知道如何解決，但就強調絕對願意負起責任，並誠心認錯：「當然成件事一定係我錯，冇得唔認，第一出軌，但係錯咗就錯咗，睇下點樣去處理。我淨係畀錢，連個仔都未見過，密密畀錢畀一個我見都未見過嘅人，我覺得有少少唔合理，所以我先叫律師去驗DNA，起碼驗到真係我個仔，我當然support個小朋友，呢個係理所當然嘅。」

Aero自言很迷惘，不知道如何解決，但就強調絕對願意負起責任，並誠心認錯。（IG@aeroplanechan）

而對於網民的爆料，Aero就指當中有很多不實的指控，但就不會多作解釋，他亦承認與老婆的關係緊張。此外，Aero又指起初很願意給錢，但後來開始感到困擾，亦對兒子的身份有懷疑：「我承認我同佢真係有發生咁嘅關係，但係究竟生嗰個係咪我個仔呢，我都想求證，所以我就今年2月開始停咗畀（錢），但都畀咗兩年，一個月畀幾萬Yen咁。」