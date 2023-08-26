蕭亞軒談好友李玟依然傷感　侮辱事件不影響參加內地綜藝

蕭亞軒再次重返樂壇，昨日（24日）於北京舉行發怖會。

蕭亞軒加盟華納音樂中國，日前（24日）在北京舉行發佈會，之後再接受星馬及香港媒體線上訪問。

提及好友李玟，蕭亞軒依然十分傷感。（影片截圖）

再次重返樂壇，蕭亞軒表示無論係挑戰抑或對自己嘅要求都會更多：「因為做過的東西再重複會很無聊，所以這次挑戰度很高，但也很刺激。」她更稱現階段嘅自己因要面對不同挑戰，所以身理心理都會時刻關注。喺經歷分手、被愛犬咬傷、好友離世後，蕭亞軒坦言會有轉牛角尖嘅時候，但幸好身邊家人、好友 、信仰令她接受、面對。

蕭亞軒和黃皓相差16歲，兩人交往3年多，除了一起拍MV，仲一齊參加內地綜藝節目《女兒們的戀愛第三季》，2021年底蕭亞軒宣布回復單身。

提及好友李玟，蕭亞軒表現十分感慨：「昨天才跟同事聊到她，講到我自己想哭，一開始她離開的時候，有被影響得很嚴重，不能接受，尤其是她給我很多鼓勵，我以為我們可以同一個唱片公司，未來可以一起合作，所以一開始真的不能接受。現在盡量不去想，把她化成一種力量，去做想要做的事情。」蕭亞軒透露每次Coco睇到自己嘅演出片段時都會讚賞不絕，令她覺得如果二人可以合作，效果一定會好好。

蕭亞軒家人特地節目到北京為她打氣。

而提到李玟離世後，接連爆出她曾在內地綜藝節目上遭受的欺凌，蕭亞軒亦有留意相關報道，「看到就是很難過、很心痛很心痛。」問到會否因而影響她之後參加內地節目嘅心態，蕭亞軒表示：「如果我要參加一個節目，一定是自己很有感覺，做得很有意義，倒是不會一直往負面那邊去想，因為還是有認真的做。」