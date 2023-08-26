李璨琛揸古董保時捷被網民捕獲　愈撈愈掂囡囡Lucy成廣告小天后

出道多年的李璨琛（Sam），因熱愛街頭風格打扮而成為不少人心目中的潮流icon，日前有網民在尖沙咀行街時偶遇Sam，並於社交平台曬出合照，寫道：「海港城逛街的時候被一台顏色好特別的保時捷964吸引住了，另外代號964的911保有量也真的極其稀少，有的964現在售價高達1000萬級別，就忍不住過去欣賞一番，就拍了兩張照片車主就來了哈哈哈，然後相互微笑點了點頭，我說『你的車好看啊』，他說『你也喜歡啊？』我說『這代911太美啦！』然後禮貌合影一張，nice.」

李璨琛大方合照。（小紅書圖片）

李璨琛的座駕是一架墨綠色Porsche 964。（小紅書圖片）

原來這架保時捷的車主正正就是Sam李璨琛，相中所見，Sam的座駕是一架墨綠色Porsche 964，是保時捷內部對1989年到1993年生產的911的稱呼，車齡至少有30年，但在二手市場上就非常搶手，深受古董車收藏家歡迎。據知普通964二手價格不算太高，但經過美國《Singer》公司重新打造的911 DLS（964）售價可高達197.9萬美元，即是超過千萬港元！

型。（小紅書圖片）

潮流icon！（IG@becarefullee）

雖然Sam的Porsche 964未達千萬級別，但不少網民就留言指想不到他也是古董車玩家，大讚他有眼光！近年積極在內地發展的Sam，不但獲邀擔任綜藝節目《潮流合伙人》的導師，更不時直播帶貨搵真銀，收入激增。而Sam的囡囡李元元（Lucy）亦憑可愛外形同古靈精怪表情，深受網民喜愛，在IG坐擁超過40萬粉絲，有指Lucy接拍奶粉廣告的酬勞超過六位數，名副其實是人氣KOL！今年2月，Sam太太梁志瑩誕下細女Sucy，Sucy同家姐一樣可愛，一家四口現時住在千呎大屋，生活幸福美滿！

幸福！（IG@lucy.is.good）