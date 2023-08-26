梁朝偉與劉嘉玲合體為上山詩鈉慶生　唔再社恐面貼面合照表現淡定

昨日（25日）是上山詩鈉的59歲生日，在圈中人緣甚廣的她，獲大批好友為她慶生，當中包括劉嘉玲、梁朝偉、鍾鎮濤、范姜、丁子高、唐鶴德等等，劉嘉玲在IG曬出一系列聚會照，並寫道：「恭喜你 #上山。」相中所見，上山詩鈉身穿銀白色Bling Bling連身短裙，戴上鑽石吊墜耳環，皮膚緊緻，她與劉嘉玲攬到實影相，可見感情要好！而一向「社恐」的梁朝偉更與上山詩鈉面貼面合照，表現淡定。

攬到實影相！（IG@carinalau1208）

唔再社恐！（IG@carinalau1208）

早前梁朝偉突然爆出偷食25歲內地女星程瀟，更指女方為他誕下一子，消息震驚各界，程瀟火速否認傳聞，並以「假得離譜」作回應。事後，梁朝偉與劉嘉玲一起到北京出席電影《金手指》記者會，兩人在記者會上與劉德華合照，劉嘉玲更連出多個Post公開力撐老公新戲。日前梁朝偉更出聲明，表示有關報道屬惡意造謠，並強調：「我與太太劉嘉玲女士婚姻生活一直安好，並在此強烈譴責造謠者的惡意行為。」不過梁朝偉與老婆劉嘉玲一起為上山詩鈉慶生，又開心合照，可見完全未有被傳聞影響心情！

力撐！（IG@carinalau1208）

合體為上山詩鈉慶生。（IG@carinalau1208）

生日會以紅色佈置為主，現場背景板寫上「上山」，而生日蛋糕亦相當花心思，上山詩鈉囡囡Hilary同媽咪即場咀嘴，非常溫馨！范姜、丁子高亦有曬出合照，並送上生日祝福！

溫馨！（IG@hilaryasdf）