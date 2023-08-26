絲打圍爐︱吳若希曾火燒老公前度頸巾　語出驚人：結完婚唔會有愛

現年31歲的吳若希（Jinny）與老公何兆鴻（Alex）結婚近6年，經常「港女」上身在網上公審老公，最近她作客由蝦頭（楊詩敏）及連詩雅主持的網台節目《絲打圍爐》時，就剖白婚後生活轉變、與老公的相處之道，以及不為人知的趣事！



吳若希最近由蝦頭（楊詩敏）及連詩雅主持的網台節目《絲打圍爐》剖白婚後生活！（YouTube/@ChillGOOD TV）

Jinny當年在事業巔峰期選擇與澳門闊少何兆鴻（Alex）結婚，雖然兩人一度分手，但分手一個月後隨即復合，兩人在2017年正式簽字結婚，目前育有一仔一女，組成四口之家！雖然Jinny為家庭放棄事業，但就大讚老公對她是百分百支持：「佢追求我嘅時候，佢覺得我演藝事業行得很順利，可以行得更加遠，喺我事業最好嘅時候選擇結婚生小朋友，我知道佢一路擺喺個心裏面，希望老婆可以再做好啲，為咗屋企，所以放棄咗自己嘅事業。」她大讚老公其實私底下十分體貼，而且會諒解她的工作疲累，並表示：「我唔出聲，佢就唔會打攪我！」

吳若希和老公何兆鴻結婚至今已經六年。（IG：@jinnyng）

兩人在2017年結婚，育有一仔一女。（IG@jinnyng）

外界普遍將婚姻相處之道歸類成一門學問， 而Jinny與老公結婚至今已長達六年時間， 彼此十分熟悉和了解。談及夫妻相處之道，Jinny在節目中分享：「通常單向被鬧多啲，我好鍾意離家出走，通常就抱住個女就走。」她續指：「千祈唔好俾佢知你走，當你一聲不響嘅時候，嗰陣先真係嬲，因為通常好瑣碎嘅都係鬧，通常鬧完就冇事，大件事嘅情況都係直接走！我諗我個女出世到今，我離家出走咗兩次左右。」她認為作為伴侶不能夠「死後不認錯」。

吳若希自爆同老公吵架，曾經離家出走兩次。（YouTube/@ChillGOOD TV）

每段婚姻也會經歷磨合，需要關係修補的階段，Jinny亦毫不掩飾地在節目中表現惡妻的一面， 直言十分不滿老公經常打機，令她大發雷霆：「嗰陣時我掟爛晒啲電腦，同埋我燒咗佢前度送佢嘅頸巾。」被問到燒頸巾的原因，她則表示：「唔關打機事，但係佢去打機嘅時候，我就發現咗有呢條頸巾嘅存在，而佢冇承認過同我講有呢一位前度，又係死口唔認，所以我就放火燒咗佢條頸巾。」

吳若希指老公死口唔認過往戀情， 所以火燒老公前度所贈送的頸巾。（YouTube/@ChillGOOD TV）

Jinny過往因為經常鬧爆老公，而被視為世界級港女，但她就笑言老公其實是「博鬧」：「我老公好鍾意俾我鬧，佢有陣時係冇嘢搵嘢嚟做，鬼鬼祟崇故意走過來，博鬧兩句就走返出去。到後尾佢發現咗，我老婆唔鬧我，有啲嘢已經費事鬧！佢俾人發現咗鬧少咗之後存在感好低，當真係要鬧交嘅時候佢就會博你嘴，同你再鬧多啲！」至於修補的相處方法，她則表示：「我諗吓如何處理呢個問題，仲未有方法。自從疫情之後，我諗嘢好慢，我諗唔到有咩方法！一開始我唔會預計到佢頂嘴，但係佢真係頂嘴！再過多一年，就會脫離一孕傻三年！」

吳若希分享老公喜歡與她鬥嘴。（YouTube/@ChillGOOD TV）

踏入婚後的階段，Jinny對於結婚有另類的看法，她說：「我奉勸未結婚嘅朋友仔，千祈唔好亂結婚。如果係為咗有小朋友家庭係可以結婚，如果純粹為咗結婚，我愛你好想同你結婚，就唔好啦！因為結完婚唔會有愛。」語出驚人！她又分享其實所謂的愛，目前可能是昇華去到另外一個階段。