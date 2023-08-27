袁詠儀東莞交流生圖曝光真實狀態　打扮樸素清新眼利網民錯重點

袁詠儀 (靚靚) 與老公張智霖近年主力發展大陸市場，在內地擁有相當高的人氣，除了參演綜藝和接廣告商演等工作，昨日（26日）更與保安局局長鄧炳強夫婦等人一起到了東莞交流。靚靚當日身穿白色長身恤衫配牛仔褲再加白色帆布鞋，打扮樸素清新的她，加上一頭長長的秀髮，散發出飄逸瀟灑的氣息。不過她依然是孭住一個她至愛的Hermès。

袁詠儀昨日到東莞交流。(微博圖片)

靚靚昨日到了東莞多個地方，包括東莞老街，以及到溫塘袁氏宗祠祭祖。她所到之處都吸引了大批市民圍觀，大家都熱烈歡迎她，擠得水洩不通。靚靚沿途亦有與粉絲互動，為他們簽名和合照，全程面露微笑，表現親民友善。有不少網民亦把他們拍到靚靚的生圖放上社交網分享。從這些生圖可見，51歲的靚靚在零濾鏡下也沒有走樣，保養得相當不錯。

網民都紛紛留言大讚：「靚靚純素顏出鏡，真的好真實」、「這個年紀素顏這樣真的好絕。很喜歡她」、「她長得真標緻」、「我覺得也很漂亮了誒！有種優雅老去的感覺，畢竟人也不可能一直保鮮，而且看上去都沒怎麼化妝」，亦有眼利的網民錯重點表示：「還是愛馬仕包包」。

靚靚現身東莞。(小紅書圖片)

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