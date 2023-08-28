香港小姐2023任噏亂評｜AI多到想轉台　「三陳一蕭」應該專注拍劇

無綫（TVB）《香港小姐競選2023》決賽最終由莊子璇、王怡然和王敏慈奪得冠亞季，相信賽果並不會令人太過驚訝，三位都是賽前大熱分子。不過，比賽過程就令人有很大爭議，大量加入AI元素和找四位型男做主持，好像都令整個比賽有所失色。



明白現在AI是世界大趨勢，TVB為跟上潮流而在港姐中加入AI元素也無可厚非，如果處理得當絕對是一個加分位。最大問題是甚麼？就是處理不當囉。

真係太多AI。（葉志明攝）

先講第一part，由一眾港姐VS AI港姐，足足半個鐘無廣告，就只是講港姐與AI港姐們的相似度是否足夠，甚至有網民質問到底選港姐還是AI。其實這part的意義並不大，而且沒有甚麼笑位，完全不知道用意，如果這半個鐘可以讓佳麗展現更多不用面向，肯定會更好。

究竟同AI似唔似樣在選港姐上有何意義？（陳順禎攝）

之後到第三part，「與未來自己對話」又是AI環節，同樣地用上接近半個鐘的環節，佳麗會同已老去的未來AI自己對話。本來這個位置是一個感動位，但看到畫面那個老了的AI，佳麗其實是望著空氣說話，完全感動不了。這兩part AI環節佔用時間太長，而且相對地悶，令人有想轉台的衝動。

佳麗會同已老去的未來AI自己對話。（節目截圖）

AI最有用處的，就是問答環節產生的問題，幾好笑，亦考驗到佳麗們的急才。講到問答環節，一定要讚讚麥美恩與C君，兩位以嘉賓身分做問答環節的主持，帶動全場氣氛，加上他們兩位經驗豐富，即使有冷場亦可以從容化解，全個港姐最好睇就係呢part。

麥美恩與C君。（葉志明攝）

講到主持，今次大會安排四位型男—陳豪、陳展鵬、蕭正楠和陳山聰。這個三陳一蕭的組合如果去拍劇，肯定是極重卡士兼高收視的台慶劇，但做主持他們真的未及以往希經驗的主持們，所以實在想不明白為何在這種港姐大騷會找來他們四位。除了要不停望提示卡之外，還有不少說話甩漏，而且想製造笑位時又不好笑，感覺非常尷尬。最嚴重的是陳豪，不過他卻有最大的作用，就是英文環節時全部由他講。

「三陳一蕭」應該專注拍劇。（陳順禎攝）

不是要貶低他們，三位視帝又怎會沒有實力？專注拍劇肯定更好，但做司儀最好沒有下次。