Edan感謝魯生、張繼聰教曉要放鬆　凡事知足唔係一定要贏

Edan (呂爵安）昨晚（27日）舉行個人演唱會《EDAN LUI 「IN MY SIGHT OF E」 SOLO CONCERT 2023》 舉行尾場，古巨基、Stanley (邱士縉）與女友Alina 、梁詠琪均有現身支持。

Edan 以紅黑西裝跳唱多首快歌，不過出場前原來爆褲鏈。（梁碧玲攝）

去到尾場 ，Edan表示曾經同花姐討論要唔要豁出去，喺唱《小諧星》前，Edan 提到在KKBOX頒獎禮上，就係唱《小諧星》走音，並笑言「都係呢條橋，不過就算走音又點，下次咪唔走囉」。個唱上，Edan 除感謝一眾台前幕後、爵屎之外，他又感謝家人嘅無條件付出，而爸爸今晚更係第一次睇佢演唱會。

台上換衫。（梁碧玲攝）

Edan表示做呢個演唱會的確有壓力，他透露公司曾叫他參與半個小時嘅音樂節。「我聽到之後即時拒絕咗，一來唔夠歌二來唔夠時間練，花姐亦因此有微言。自己一直對表演都好有壓力，每次都好緊要，騷前會無聲，西晒面。」Edan表示今次能夠享受舞台，是因為今年去馬來西亞演出時，魯生曾對他表示「你一緊崩就無咁charm」，又問他是否唔開心，但其實當時佢只係因要唱《Chat Mr E》現場而超緊張。自從與魯生傾談後，Edan不時提醒自己要放鬆。而另一位令他學會放鬆嘅就係張繼聰，對方一句「係要傳達訊息俾觀眾」令Edan 開竅。

尾場第一位嘉賓邱鋒澤。（梁碧玲攝）

Edan又謂做人應該要知足，很多人都覺得明星風光，但他卻認為「唔係想像中咁開心」，因為人始終會貪心，不斷會想要更多。「知足會開心，成日都諗萬一我無嘢撈，但我都經歷呢幾年嘅嘢 ，都好夠，做人唔需要永遠都贏 、永遠爭第一。」

Edan話自己每次上台都好緊張、好有壓力，直到馬來西亞演出時，與魯生一席話，令他學識放鬆。（梁碧玲攝）

尾場嘉賓，除有邱鋒澤之外，亦有陳零九，Edan指陳零九由於今日在台灣有工作，故黃昏時才飛抵香港，在完全沒有綵排的情況上台，他非常感謝「澤九CP」對自己的支持。個唱尾聲，Edan 兩度encore ，除唱出《小諧星》的demo、《I SWIM》主題曲，《突如其來的心跳感覺》及《My Apple Pie》作為個人演唱會的句號，個唱在晚上11時39分左右結束。