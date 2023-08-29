細貓應智越遭舊愛爆料狙擊講大話　封口避談前度：唔想傷害其他人

藝人應智越（細貓）上月被模特兒女友Kero爆出偷食，但他上周受訪時否認自己出軌，不過舊愛Kero睇完報道後再貼對話圖狙擊，繼續咬定細貓有偷食，更明示會拿出更多證據。昨日（28日）細貓出席公開活動，被《香港01》問起事件，就表示不再回應感情事。



模特兒Kero上月指二人拍拖兩年半，他為了對方事業著想一直做「地下女友」，最終卻慘遭背叛，指細貓疑搭上舞台劇對手陳伊霖，7月時正式向Kero提出分手。Kero表示：「在舞台劇中另結新歡，被發現後，在我短暫離家時因利成便，用『不上進』與『傷他心』作原因，處死我們的愛情。」又爆料指細貓將6月30日定作自己和另一女主角的紀念日。

新聞出街後，細貓在IG Story回覆：「不想回應太多，不想傷害大家， 我承認我在這段感情上有很多做得不足的地方，這段感情已經畫上句號，這段回憶珍而重之，祝福對方。」

上月中，Kero貼出多張遮樣合照，大爆料指自己遭應智越背叛。（IG@kerolau）

8月中細貓出席首映禮時再強調自己冇出軌，他稱：「我個人本身係會完咗一段感情之後，先會再發展另一段戀情，絕冇一腳踏兩船，我承認自己喺事件上係處理得唔好，好想喺度藉此同所有受影響嘅人道歉。」又指自己跟陳伊霖只是朋友，為影響對方感抱歉，並表示自己目前單身。

細貓早前指自己處理感情事不成熟，但強調冇一腳踏兩船。（資料圖片/梁碧玲攝）

Kero睇完報道後，對細貓的回應不收貨，轉載報道並再狙擊：「本來覺得件事應該完結，大家各自有自己生活。畢竟日日諗起你點樣背叛自己，都唔係一件輕鬆嘅事。你重視事業我理解，但你要顛倒黑白我係絕對唔會罷手。我將成條時間線同所有證據放出嚟，等大家睇吓你有無講大話。」

Kero稱細貓顛倒是非黑白。（IG@kerolau）

接著，她附上一張疑是收到爆料的對話截圖，對方指自己6月30日曾撞到細貓，睇Show期間於九展外撞到細貓，指：「轉彎嘅時候我上咗天橋，望返落嚟見到佢原來喺場外面距離遠啲嘅地方等個女仔會合佢，佢仲衝埋去個女仔度攬住佢。」Kero寫住：「若要人不知，除非己莫為。歡迎記者朋友拎住呢張相去問下應先生係咪真有其事？如果佢有被屈嘅一定要開記招擊鼓鳴冤。真相係愈辯愈明，唔係你幾句語言藝術可以輕易過骨。等佢砌多兩個大話出嚟，再慢慢將條時間線延長。待續。」

Kero對細貓早前的回應不收貨，在IG貼爆料圖再狙擊。（IG@kerolau）

記者昨日再問細貓有關事件，他封口不談感情事，並指從今起都不會再回應，細貓說：「感情事就唔回應喇，唔希望自己嘅答案再傷害到其他人同屋企人擔心。」