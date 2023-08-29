J2女神梁凱晴帶隊玩盡杭州　孖籃球女神方泳琳着粉色泳衣大派福利

距離杭州亞運不足一個月，HOY作為香港唯一獨家轉播電視頻道，除了提供最新最精彩體育賽事之外，亦特別準備了「限定旅團」介紹主辦城市杭州。由台妹梁凱晴（Nina）、 籃球女神方泳琳（Jessie）、 影壇文青新人陳紫萱（Summer）三位女神帶路的《星假期呈獻：杭州限定旅團》由8月28日起，逢星期一至五晚上9時至9時30分於HOY TV 77台播映，介紹一系列最新亞運配套，為觀眾帶來第一手杭州旅遊資訊，更深入了解這個歷史名城另一面。

兩位女神合體。

昨晚播出第一集，先由團長梁凱晴細心指導交通攻略，全程直擊由降落杭州蕭山國際機場，到如何買車票乘坐「亞運號」列車，教你去俗稱「大小蓮花」的開幕式場館 ─ 杭州奧體中心體育場打卡，入夜後的場館加上幻光燈，映照出七彩巨型蓮花，非常有特色。

仲有影壇文青新人陳紫萱（Summer）。

到達杭州後梁凱晴會合方泳琳，參觀杭州熱爆的網紅酒店，到頂樓的摩洛哥風粉紅泳池打卡，兩位女神配合主題換上彩色泳衣大派福利，置身無邊際泳池遠晀杭州著名的錢塘江。一向出名為食的梁凱晴之後帶方泳琳「掃街」。原來杭州濱江區高等院校林立，所以平靚正小食都特別多，兩人來到當地24小時美食街「啦喜街」，邊行邊試盡當地特色小食。

正！

好粉紅！

而今晚播出的第二集，梁凱晴將會到訪錢塘江大橋及當地的紀念館，介紹這個「國家重點文物」背後的歷史。兩位女神亦會去水療中心嘆spa，方泳琳細心安排了一間私人房孖梁凱晴浸室內溫泉。場內任飲任食，梁凱晴一於不客氣「我全都要」，二人叫到一枱都係，食量驚人。團長梁凱晴之後會帶隊繼續探索古城杭州，更會有陳紫萱加入，三人當然少不了遊西湖；幾位主持更會化身古裝女神打卡、又會大玩水上樂園機動遊戲。