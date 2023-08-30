宋芝齡疑遭TVB冷待減騷　鋪路從政任自由黨要職：唔會參選住

《流行都市》主持宋芝齡近年積極從政，除了榮升「自由黨灣仔支部主席」，近日更以慈善機構「藍聲行動」 第一副主席的身份去到灣仔參與派米活動。宋芝齡接受《香港01》訪問時亦直言自從積極參與地區事務後，開始關注更多民生問題。問到會否參選議員時，她就表示言之尚早：「呢個問題好遙遠，暫時唔會參選住，都要睇市民反應，佢哋接唔接受到我。」

宋芝齡近兩年積極參與地區活動，她稱有了不少使命感。（陳順禎攝）

宋芝齡深受公公婆婆喜愛！（陳順禎攝）

現年44歲的中韓混血兒宋芝齡當年參選1996年香港小姐後入行，入行後主力擔任主持工作，是已停播的清談節目《都市閒情》及《流行都市》其中一位固定主持，多年來形象正面，瓣數多多的她更經營小學補習學校，靠住出色的生意頭腦，早已成為圈中隱形富婆。至於問到多重身份會否影響演藝工作，她稱近年減少出席飯局，思想比以往更成熟：「兼顧到，而家晚晚都9、10點瞓，凌晨3點就起身做嘢，睇新聞同好多嘢都要落手落腳自己做。」

做善事同樣落手落腳。（陳順禎攝）

邵家輝立法會議員（左一）零售業以及張宇人立 立法會議員（右一）飲食界。（陳順禎攝）

香港灣仔區副主席 林偉文議員。（陳順禎攝）

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不過，有觀眾發現近年宋芝齡曝光率低，疑遭TVB冷待。對此，宋芝齡直認工作量減少：「咁多咗同事加入，自然要平均分騷。（會唔會影響收入？）咁不嬲都唔係睇收入同薪酬，曝光率重要過一切，唯有同事請假就頂一頂，咁樣會多咗啲騷。」

觀眾發現宋芝齡近年曝光率大幅減少。（截圖）

最近黃祥興、秦煌和王晶愛女王子涵等紛紛宣布離巢，宋芝齡就表示不會離巢，笑言：「我次次傾合約都係秒速，應該係TVB最快。（唔會叫公司加人工？）加人工？咩時勢？有工返已經好好。」至於感情方面，宋芝齡稱一如以往：「零狀態。（係咪因為大王安德尊呀？）都有可能，次次落區啲公公婆婆都會問我大王喺邊？我會答唔知呀，佢哋真係以為我哋拍拖，真係拖累我。」

有指宋芝齡副業賺多過無綫人工10倍住半山豪宅和揸百萬名車。（影片截圖）