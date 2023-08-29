港姐2023｜陳怡名預告有問有答疑爆內幕　突轉軚發千字文剖白感受

《2023香港小姐競選決賽》日前（27日）終於圓滿結束，而14號陳怡名（Zora）就在比賽中落選，之後更在螢幕面前黑臉，引起網民熱討。陳怡名在比賽前亦曾因為「爆粗」一事而引起大家留意，她完成了比賽後，在自己的社交平台發文回應黑臉一事，又表示：「「終於結束，可以做自己了，蠻荒唐的一件事，改天來會有問有答。」預告跟網民玩有問有答大爆內幕。今日下午她就發了一篇千字文感謝自己參選港姐期間遇到的人，以及剖白感受。

14陳怡名

她寫道：「6.10-8.27 這是一段新奇又難忘的日子，感謝大會對我的賞識和認可，對所有參選女生的幫助和指導。我們從素人，到現在站在舞台，一路以來離不開大會的支持。這段時間學到很多。見識到了不一樣的世界。」又感謝每位工作人員以及贊助商，還有tvb的多位高層和藝人，包括曾志偉先生和樂易玲小姐，強調沒有他們便沒有這一場good show。

她又表示：「感謝佳麗們，我們從陌生人變成後來的香港小姐十六強，有時是朋友，有時又是戰友，但從來不是對手。」並感謝家人朋友，以及所有在網絡和生活中支持她的人。她寫道：「我的私信箱和評論區更多的是大家對我的支持鼓勵和安慰，兩文三語都有。是你們的理解和欣賞，讓我有勇氣做自己。我從沒把自己當成一個什麽人物，無論出名還是素人，我都一樣是一個愛美，愛吃，愛旅行，樂觀積極，喜歡分享生活，希望遇到我的每個人都能因為我收獲一些快樂的人。」

感謝我自己。參選到如今，很多人說我態度不端正，沒有比賽意識。確實，我從沒把這當成一場比賽。我自小不喜歡同人爭，做好自己，得失天注定。Final當晚，從出場到止步十強，我給出了最好的表演，沒有辜負每一位工作人員對我的指導和幫助。」

14號陳怡名（Zora）

她續說：「各種訪問都有問過這幾個問題：

“參選至今，你有何收獲？”

收獲了曝光率，知名度，專業的形象塑造，志同道合的朋友，欣賞我的陌生人，一些或真或假或好或壞的評論，還有“我真的挺漂亮”的自信。

“你怎麽看待新聞報道和評論？”

突然明白新聞和事實是兩碼事，不習慣，不理解。在習慣，在嘗試理解。但我還是會盡量在不侵犯其他人利益的情況下，講真話。也希望各位未知全貌，不妄言。

“參選以來，有沒有後悔過？”

沒有。我站在燈光下鏡頭前，沒有緊張，更多的是興奮。可能唯一後悔的，就是回覆評論前，沒有問一下香港朋友有沒有打錯字吧。這個summer快結束了，其實還是懷念做62號的時光，又靚又溫柔。」

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