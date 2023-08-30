75歲秦煌離巢後約林偉見面　電動輪椅代步再瘦幾個碼精神算不錯

75歲的秦煌，近日正式離巢，跟無綫結束44年的賓主關係，肥胖角色可謂他的最大標記，亦因於體重關係，脂肪影響神經線，導致他出現腰骨痛問題，去年已經要用拐杖輔助出入，身體情況令人擔心。近日他離巢後首次露面，跟好友林偉在快餐店聚舊，坐在電動輪椅上的秦煌，面容清減了不少，但精神尚算不俗，跟林偉合照，還露出了老頑童式笑容，喚起大家的回憶。

秦煌近年愈來愈瘦，但精神算不錯。（資料圖片）

肥胖可愛的秦煌，在1979年加入無綫，拍過多齣膾炙人口的劇集，包括《射雕英雄傳》、《神鵰俠侶》的周伯通，《大運河》的程咬金等，肥胖身形是他的最大特徵，亦因為脂肪影響神經線，導致他出現腰骨痛問題，其後他聽取醫生建議，減少攝取澱粉質，3個月內成功減磅，腰圍瘦了7吋，但卻因體力不支跌倒，出入要以拐杖輔助，去年更被拍得到廣華醫院急症室求醫，身體情況令他減少幕前工作，最後一部作品是《青春不要臉》。

秦煌演出的周伯通，深入民心。（資料圖片）

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近日離巢的秦煌，急不及待搵老友聚舊，跟林偉在快餐店食下午茶，秦煌坐在電動輪椅上，面容清減了不少，兩頰有點凹陷，但精神就尚算不錯，跟林偉聊天十分起勁，二人之後還合照留念，秦煌更露出了他《射鵰》中老頑童的笑容，由於林偉在張智霖版《射鵰》演出歐陽克，網民指估不到周伯通和歐陽克竟是好朋友，兩位老戲骨合照，畫面好有治癒感。

秦煌最新照片情況令人擔心：