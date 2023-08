盧惠光為送囝囝到英國留學超慳家　大仔曾演男主角細仔染髮變韓星

盧惠光與前妻黎淑賢育有兩子盧俊諺(Jacky)及盧俊希(Jovan),離婚後盧惠光父兼母職肩負照顧兩個仔的責任,日前盧惠光在IG曬出父子合照,並寫道:「細佬為咗前程去努力!辛苦哥哥,今次陪細佬去英國!兩兄弟聯絡下感情啦!辛苦啦!」相中所見,三父子在機場合照留念,身穿白色衛衣的盧惠光頭戴漁夫帽,打扮活力十足,而兩個囝囝都遺傳了父母的優良基因,相當高大靚仔!

盧惠光在機場送別囝囝。(IG@kenlow_1)

當中大仔Jacky現年24歲,畢業於英國著名學府University of Bradford (布拉德福德大學),主修物理治療學士課程,據知是盧惠光建議兒子選修這一科,因他覺得物理治療師在香港較為吃香,他曾透露為了供大仔往英國升學,自己省吃儉用,連衫褲都不買,每年花費30多萬,但見到兒子學成歸來,他都表示很值得。高大靚仔的Jacky曾被睇中擔正做泰國校園電影《The One You Love》男主角,獲網民大讚似足韓星朴海鎮。而Jacky亦名草有主,他與KOL Natalie拍拖4年感情穩定,兩人不時在IG放閃,羡煞旁人。

Jacky曾被睇中擔正做泰國校園電影《The One You Love》男主角。

拍拖4年感情穩定。(IG@natalietysssss)

而現年17歲的細仔Jovan染了一頭金髮,他在三人當中最高大,相當搶鏡。Jovan遺傳了爸爸的武術天分,9歲時學過跆拳道,更曾奪全區冠軍,相當犀利。盧惠光在四年前受訪時曾透露計劃將來亦安排細仔送往英國留學,所以要努力賺錢,如今他亦終於兌現當年的承諾。而幾年前仍一臉稚氣的Jovan愈大愈靚仔,染髮後更脫胎換骨,星味十足,絕對是潛力股!

Jovan幾年前仍一臉稚氣。(IG@kenlow_1)

染髮後脫胎換骨!(IG@kenlow_1)