盧惠光為送囝囝到英國留學超慳家　大仔曾演男主角細仔染髮變韓星

盧惠光與前妻黎淑賢育有兩子盧俊諺（Jacky）及盧俊希（Jovan），離婚後盧惠光父兼母職肩負照顧兩個仔的責任，日前盧惠光在IG曬出父子合照，並寫道：「細佬為咗前程去努力！辛苦哥哥，今次陪細佬去英國！兩兄弟聯絡下感情啦！辛苦啦！」相中所見，三父子在機場合照留念，身穿白色衛衣的盧惠光頭戴漁夫帽，打扮活力十足，而兩個囝囝都遺傳了父母的優良基因，相當高大靚仔！

盧惠光在機場送別囝囝。（IG@kenlow_1）

當中大仔Jacky現年24歲，畢業於英國著名學府University of Bradford （布拉德福德大學），主修物理治療學士課程，據知是盧惠光建議兒子選修這一科，因他覺得物理治療師在香港較為吃香，他曾透露為了供大仔往英國升學，自己省吃儉用，連衫褲都不買，每年花費30多萬，但見到兒子學成歸來，他都表示很值得。高大靚仔的Jacky曾被睇中擔正做泰國校園電影《The One You Love》男主角，獲網民大讚似足韓星朴海鎮。而Jacky亦名草有主，他與KOL Natalie拍拖4年感情穩定，兩人不時在IG放閃，羡煞旁人。

Jacky曾被睇中擔正做泰國校園電影《The One You Love》男主角。

拍拖4年感情穩定。（IG@natalietysssss）

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而現年17歲的細仔Jovan染了一頭金髮，他在三人當中最高大，相當搶鏡。Jovan遺傳了爸爸的武術天分，9歲時學過跆拳道，更曾奪全區冠軍，相當犀利。盧惠光在四年前受訪時曾透露計劃將來亦安排細仔送往英國留學，所以要努力賺錢，如今他亦終於兌現當年的承諾。而幾年前仍一臉稚氣的Jovan愈大愈靚仔，染髮後更脫胎換骨，星味十足，絕對是潛力股！

Jovan幾年前仍一臉稚氣。（IG@kenlow_1）

染髮後脫胎換骨！（IG@kenlow_1）