Edan公開haters私訊被批罕千字文回應：梗知咁樣做有人覺得我小家

MIRROR成員Edan呂爵安一連3場個人演唱會《EDAN LUI “IN MY SIGHT OF E” SOLO CONCERT 2023》已圓滿落幕，但是非仍未有平息跡象。首場Edan棟篤笑環節搞笑模仿隊友被罵急刪除。完騷後Edan八月廿九日於IG連環出張時動態公開網民dm對話截圖被指無品。Edan寫下長文正面回應：「藝人都係人，藝人都會有感受，但個世界好似禁止咗藝人有感受/表達感受。」



MIRROR成員Edan呂爵安一連3場個人演唱會《EDAN LUI “IN MY SIGHT OF E” SOLO CONCERT 2023》已圓滿落幕。（IG：@edanlui）

Edan一向以高EQ見稱，是次罕有大篇幅回應HATERS，他直言：「梗係知我咁樣做有人會覺得我好小家(所以我係唔會鬧佢㗎☺️)，覺得一個公眾人物唔應該咁做。喂！啲天皇巨星都唔會咁做啦！你啱啊！我真係唔係天皇巨星level啊嘛。」坦言藝人都是人，但「好多人就係藉住「偶像、藝人係唔應該反擊」哩條規則而為所欲為。而好多Artist都因為哩條「潛規則」而選擇「啞忍」，殊不知內心已經千瘡百孔，甚至情緒病。」

MIRROR成員Edan呂爵安公開HATERS私訊留言惹風波。（IG：@edanlui）

Edan直言不會天真以為講完就再無人攻擊，只想公開讓大家知藝人每天承受甚麼壓力：「分享一個比喻俾大家feel下其實係咩感受😂『你俾人好大力打咗一巴落塊面到，然後身邊嘅人同你「講算啦，由佢啦。」』喂大佬！我塊面仲痛緊㗎喎！點無視啊！藝人都係人，藝人都會有感受，但個世界好似禁止咗藝人有感受/表達感受。」寄語大家要將心比己：「我想同haters講，你哋做緊嘅嘢，係同樣地有人會對你偶像咁樣做，而佢哋亦都會受困擾，我相信你哋都唔會想佢哋suffer。所以，己所不欲，勿施於人。」

MIRROR成員Edan呂爵安寄語大家，己所不欲勿施於人。（IG：@edanlui）

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