何超儀 (Josie) 醉心藝術創作,無論是拍電影和唱歌事業都十分認真去做到最好,有着她的一份執着與堅持。不過原來她私底人是個非常之玩得的人,近日她就為了宣傳新戲《怨泊》,為Pomato小薯茄IG的雪櫃冷笑話系列第403集擔任嘉賓,大講她的冷笑話。

Josie密密為新戲宣傳。

今集雪櫃冷笑話入面,Josie表示:「各位你知唔知呢,最近我去咗馬來西亞做嘢,跟住有一日我去做嘢時就有一個巫師,佢好認真咁走埋嚟同我講,佢話『小姐,你中咗個降呀』,咁我就問佢『我中咗個咩降?』跟住佢就同我講話『你中咗個不鏽鋼 (不瘦降) 』」她說完,其他人都有尷尬地笑。Josie身旁的肥蚊 (姚澤汶) 便對她說:「I know that feel」,Josie亦回對方表示:「You know that feel」。Josie公開自嘲自己近年日漸圓潤的身材,網民都紛紛留言大讚Josie好幽默又玩得。