58歲李賽鳳宣布開直播復出幕前　被富豪前夫指出軌契仔不再信愛情

58歲的李賽鳳在八、九十年代參演多部武打動作片，出眾身手及美貌令人印象深刻，並與楊麗菁、大島由加利、胡慧中等打女齊名。李賽鳳婚後淡出幕前，可惜其婚姻並不美滿，她與前夫羅啟仁鬧離婚引起全城熱話，一度聲譽受損更遠赴外國隱居，近年開始活躍社交平台，分享個人生活。

李賽鳳當年的確幾靚。（螢幕截圖）

早前李賽鳳曬出近照，近年她蓄有一頭長髮，戴上眼鏡，一身寬鬆隨性打扮，氣質依然。日前她再度更新社交網，宣布將於下月15日於抖音開直播，復出幕前。她曬出多張靚女近照，發文表示：「好久不見，準備開播啦，九月十五號，不見不散」，並標註「回饋粉絲」，網友紛紛表示好期待再見到李賽鳳。

點擊睇李賽鳳宣布開直播：

李賽鳳15歲時已被導演蕭顯輝相中入行，1989年她與胡慧中拍攝電影《獵魔群英》不幸受爆炸意外波及，導致嚴重燒傷幾近毀容。經休養後她再復出拍戲，後來30歲時與圈外男友結婚誕下一子，可惜離婚收場。

2001年李賽鳳與香港知名玩具商羅氏家族太子爺羅啟仁結婚，兩人婚後移居美國生活。（視覺中國）

2001年李賽鳳與香港知名玩具商羅氏家族太子爺羅啟仁結婚，兩人婚後移居美國生活。然而2007年羅啟仁突然宣布離婚，並指控李賽鳳婚內出軌20多歲契仔宗天意，羅啟仁更出書大爆捉姦過程，書中稱他發現房間床縫有用過的安全套；有次又捉到契仔只穿內褲藏在衣櫃裡。李賽鳳否認指控，反指前夫早已與下屬有染。經過4年離婚官司後，李賽鳳已甚少公開露面，一次受訪她直言：「豪門是不好玩的，不是你們想像那麼好的，我不相信愛情。」近年李賽鳳過上平淡生活，閒時到河邊玩水、行市集、在花園種菜，但依然保養得宜，明艷照人。

羅啟仁出書披露捉姦過程。（視覺中國）