曾志偉手術後台灣被野生捕獲　切除動脈瘤後狀態首曝光

無綫電視（節目內容營運）總經理曾志偉，8月18日突然傳出到台灣接受動脈瘤手術，TVB發聲指志偉暫時無法進行幕前工作，令外界相當擔心他的身體狀況。近日旅遊達人項明生在台灣野生捕獲曾志偉，令手術後狀態首曝光。



曾志偉突然在台灣做手術令外界關注。（葉志明攝）

當天曾志偉女兒曾寶儀就透過經理人公司承認爸爸接受手術，裝了一個支架，翌日曾志偉親回指自己每年都會到台灣接受身體檢查：「其實每年都會嚟檢測，檢測完發覺有一條血管脹大咗，醫生建議我即刻裝支架，所以尋日就裝咗支架，一切都好順利呀，所以多謝大家嘅關心，好快返嚟工作喇，大家放心，多謝。」及後曾以視像形式現身記者會，不過休養需時暫停一切幕前工作，亦令《亞洲超星團》要延播。

手術後曾志偉曾以視像會議形式出席記者會。（陳順禎攝）

近日到台灣的項明生上載照片到社交網，原來他在六星級酒店偶遇志偉：「家父剛進醫院裝支架之日，就在 台北晶華酒店。的大班廊偶遇掌門人。他一週前來台北榮總醫院，動手術割除腹部動脈瘤裝支架，同我爸爸的手術一樣。手術Super! 掌門人氣色紅潤，聲如洪鐘，健步如飛。他給我看手臂上好似俾蚊咬左的蚊爛一樣，就是微創手術的傷口。原來掌門人認識這個台北名醫已經很多年，他說要介紹給我！」相片中志偉身穿黑色衫褲，笑容滿面精神飽滿，站立合照完全無問題，相信康復進度相當理想。

項明生留言。（IG：@james_hong_ms）