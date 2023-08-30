戀講嘢︱曾與男友搵女同志玩三人運動　嘉賓米線：我有啲受虐癖

由郭嘉駿（193）、譚凱倫、鄭伊琪和郭奕芯主持的ViuTV節目《晚吹—戀講嘢》，昨日（29日）一集請來嘉賓「米線」分享與現任男友結伴大玩三人運動的故事，她表示自己與男友拍拖三年，彼此覺得看到對方的身體有點厭倦，所以希望尋求性方面的刺激感，經過彼此的討論後在社交網上尋找性伴，並分享兩次大玩三人運動的經歷：「一開始是篩選一個女同志，因為我一開始嘅接受程度唔係咁高。」

由郭嘉駿（193）、譚凱倫、鄭伊琪和郭奕芯主持的ViuTV節目《晚吹—戀講嘢》！（影片截圖）

在節目開端193向三位女主持人提問「你哋同伴侶都喺埋一齊一段時間，如果有一日，你對佢厭倦，或者你對佢厭倦，你有冇啲咩新衝擊能帶給佢哋！」浩南選擇第一個搶答，她說：「增肥！本身貌美如花，讓他試試不同味道的東西，平時吃開排骨，也會想試試豬扒的味道，給一點衝擊給他。」郭奕芯則表示：「減肥囉！我幻想自己幾靚，因為我網絡上嘅相都靚，因為修圖嘅技巧問題，我幻想我瘦咗之後都好正，我幻想健身之後再着性感內衣，感覺會好正！」

郭奕芯幻想健身之後再着性感內衣，感覺會好正！（影片截圖）

而嘉賓「米線」就在節目中分享玩三人運動的原則：「會落咗酒吧飲嘢先，認識對方，第一怕遇上照騙，第二怕對方是奇怪的人。」她續指與男朋友都認為在互聯網上所認識的這名女同志是適合的對象，接下來就去酒店開房間進行三人運動派對。她分享事前會說明暗號：「例如暗號係士多啤梨蘋果橙，當覺得唔舒服嘅時候先會用！」被問到在過程中有否經歷不愉快事件時，她坦言：「有，期間有一刻想講士多啤梨蘋果橙。」她說：「好辛苦，等個女仔走咗之後我同男朋友講，男朋友話唔鍾意下次就唔好繼續！」

嘉賓「米線」在節目中分享玩三人運動經歷。（影片截圖）

講到第一次經歷之後，有否試過第二次三人運動的經歷時，她直言：「有，嗰個女仔好斯文，有啲怕羞。」之後193乘勢追擊向「米線」繼續發問「會否因三人運動而呷醋」，她說：「每次也會呷醋，我有點受虐癖，但呷醋也有快感。」她續指若果與男朋友不玩三人運動，也可以達到一星期三次性生活來滿足對方。

193乘勢追擊向「米線」繼續發問「會否因三人運動而呷醋」。（影片截圖）

在節目尾聲的環節受訪嘉賓「米線」準備了仿如鞋抽的用具為節目增添樂趣，形容其實這一個道具很像日本的板球棒，用途是打人。當「米線」將道具傳到193手上後，他即擺出嫌棄的樣子表示：「呢嗰嘢打過啲咩㗎！大佬！有冇消毒過㗎！」期間他不斷拍打自己，他說：「唔係幾痛，不過啲聲真係幾勁！」