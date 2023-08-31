吳千語曬逾2萬蚊名牌袋被指低調　曾被爆一次過掃5個150萬Hermès

現年29歲的吳千語（Karena）年紀輕輕已成身名牌，早年有報導指，她與前度林峯蜜遊意大利米蘭時一口氣狂掃5個總值150萬的Hermès手袋，其鍾情Hermès的形象深入民心。近年Karena與「百億富三代 」施伯雄（Brian）拍拖後身價更是幾級跳，有指她出身草根，父親斬叉燒養家，但近年Karena陪男友出入上流晚宴與名媛貴公子用膳，神情淡定毫不遜色，氣場愈來愈強。

吳千語近年長駐內地。（IG：@karena_ngs）

日前Karena拍片曬出8月購入的戰利品，其中一個便是Ferragamo的秋冬系列Hug Bag，官網售價約22751港幣，Karena表示已睇中這個袋好耐，介紹時更愛不釋手，看來對戰利品十分滿意。

吳千語生日，男友施伯雄上貼合照慶祝。（施伯雄微博圖片）

惟有網友稱不相信揹開Hermès的Karena會睇中這款手袋，留言道：「她有這麼多愛馬仕會背（揹）這種小眾品牌的包嗎？」，言下之意疑暗示這個品牌對Karena而言太低調樸素。其他網友隨即反駁指這款手袋閑閑哋都要過二萬蚊，且Ferragamo怎會算得上「小眾品牌」，不過從網友留言也可見Karena儼然是Hermès代言人，在部分網友心中身價不菲。

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