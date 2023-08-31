李彩華用40萬Hermès手袋裝愛犬　擁過百萬收藏12個物業身家逾兩億

現年39歲的李彩華（Rain）近年專注在內地發展，工作不斷的她早已榮升圈中小富婆。日前Rain在社交平台曬出與愛犬Creamy的合照，並寫道：「當小BB睡覺的時候真的很可愛，一旦醒來了，就絕對不是省油的燈。剛好白天工作完晚上沒事兒，就帶你出來溜溜唄。」相中所見，Rain用手袋裝着Creamy帶出街，身形迷你的Creamy十分可愛，不過網民就將焦點放在Rain的手袋上，原來她拎着的是價值約40萬、有「影子包」之稱的Hermès Birkin Shadow Bag！

李彩華（Rain）拎着的是價值約40萬、有「影子包」之稱的Hermès Birkin Shadow Bag。（小紅書圖片）

早前何超蓮去法國旅行時亦有曬出同款手袋。（IG@laurinda_ho）

Hermès Birkin Shadow Bag在2009年面世，出自前品牌設計總監Jean-Paul Gaultier之手，並在2019年重新限量發售，該款手袋採用內部壓花技術，以錯視效果打造出皮帶與袋扣的輪廓，設計新奇又有特色，所以這款手袋升值能力亦十分高，早前何超蓮去法國旅行時，亦有曬出同款手袋！其實Rain有不少Hermès手袋，她在劇集《家族榮耀》中就出動過百萬名牌私伙，當中包括價值逾20萬的黑色Hermès Birkin Bag，此外，她還有約15萬的Hermès Kelly Pochette、約14萬的Hermès Kelly Danse、Hermès Quelle Idole Bag（又名Kelly Doll Bag）等等，而Hermès Kelly Doll Bag曾在拍賣會上以75萬港元成交，炒價更高達150萬！

Rain在劇集《家族榮耀》中出動過百萬名牌私伙。（劇照）

Hermès Kelly Doll Bag。（微博@李彩華Rainli李彩樺）

早年以玉女歌手身份入行的Rain，在2006年轉戰內地後密密做，吸金力強勁，有指她的身家早已超過2億，全因她十分有投資眼光，據知她將拍戲賺來的錢大部分都投資到房地產業上，現時持有12個物業，遍佈香港、澳洲、英國、泰國等地，市值過億。而近年定居上海的Rain在黃金地段以月租逾10萬租了一個千呎豪宅單位，設有一個大露台，她經常在露台影靚相，相當識歎，年近40的她亦Keep住少女身材，魅力不減！

大露台！（微博@李彩華Rainli李彩樺）