蔡卓妍被偶遇對話曝光見真性情　情傷後已回復狀態石恆聰被指走寶

現年40歲的蔡卓妍（阿Sa）與富三代「百億麻將館太子爺」石恆聰（Anthony）自2017年爆出戀情，兩人拍拖六年，早已是公認的一對。正當外界以為阿Sa找到了她的真命天子，早前 (13/8) 卻驚爆兩人分訊，甚至有指是因為石恆聰與圈中一位C小姐愈來愈親密，致令阿Sa忍痛提出分手，狠心結束6年情。阿Sa亦已向傳媒親證分手消息，坦言兩人已經分開了一段時間，但並不是因為第三者，彼此仍然是好朋友。

阿Sa已回復單身。(ig圖片)

回復單身後的阿Sa月前與家人朋友旅遊度假散心後，已逐漸收拾心情，重新投入工作，專心寄情工作努力發展事業。早前已先後有網民於內地的北京和溫洲機場偶遇阿Sa，當時的阿Sa難掩一面憔悴，予人強顏歡笑的感覺，似乎仍未從失戀的傷痛中走出來。

蔡卓妍親認分手後首次現身生圖。(小紅書)

前日 (29/8) 有網民就於社交網分享了他在日本東京銀座偶遇阿Sa的合照，並把與阿Sa的對話內容公開了。該名網民寫道：

「你好，請問是阿sa嘛？」

「是～～」(慢條斯理)

「可以跟你拍照嘛？」

「可以呀～～」(慢條斯理)

簡單兩句對話完全可以感受到阿Sa平日慢吞吞的說話語氣，相當可愛。其他網民都紛紛留言指他能夠偶遇阿Sa好幸運，又讚阿Sa好親民，好靚女，即使是隨意拍照的生圖依然狀態絕佳，看來已慢慢走出失戀的陰霾。有網民表示：「40的人比我還年輕，這看起來也就25」、「這拍的不如真人美吧？」博主回應說：「真人美到發光」。有網民又指石恆聰沒有好好珍惜阿Sa，實在是走寶了。

阿Sa真是keep得好好。(ig圖片)

點擊睇阿Sa在銀座被偶遇，以及她分手後首現身：

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