TVB前主播黃曉明做「居屋之父」新抱　兒子獲男拔附小取錄超威水

現年40歲的前TVB娛樂新聞女主播黃曉明（Shermaine）自從2016年與前香港房屋協會主席鄔滿海之子鄔崇山結婚後，就淡出幕前，直到2021年4月正式離開無綫。鄔滿海在香港多個政府部門任職，獲傳媒稱為「居屋之父」，除了老爺夠猛料，黃曉明的丈夫鄔崇山同樣是是銀行高層，二人擺喜酒筵開60多席，黃曉明珠光寶氣出嫁，雙手戴了8對龍鳳鈪，又有大大塊金豬牌與金鏈，絕對是嫁入豪門！

升呢做豪門少奶！（IG/@shermaine__w）

兩位黃曉明！（IG/@shermaine__w）

前房協主席鄔滿海。（李澤彤攝）

點撃下圖重溫豪華婚禮：

入行後，形象正面的她曾擔住不少節目主持，又會客串劇集。當中最為人熟悉就是，鄭融疑因不滿被Shermaine追問感情事，竟然以「無聲粗口」發洩，而被無綫封殺。事後，鄭融承認態度不當，與Shermaine握手言和。

最終握手言和！（VCG）

道歉短訊！（VCG）

升呢做豪門少奶的Shermaine依然積極，在2018年，她更成功取得碩士學位，她曾講道：「3年的時間，經歷了結婚、陀B、生B、陀B再生B，今年我終於完成了我的MBA學位了。 特別要鳴謝我的長腿叔叔鄔生，記得三年多前的一天，言談間我透露過我的夢想是完成一個碩士學位，當時還是男朋友的他二話不說便承諾：『如果你真的想讀，那我全力支持你！』老公，謝謝你成就了我的夢想。」

非常恩愛！（IG/@shermaine__w）

非常好學！（IG/@shermaine__w）

而積極培養兒子成長的Shermaine最近亦透露兒子成功願獲拔萃男書院附屬小學取錄，男拔附小向來競爭激烈，每年約30多人爭一學位，不少明星如林子祥及鄧梓峰等均是舊生，李嘉欣和許晉亨的兒子許建彤、溫碧霞的養子何國倫等都就讀於拔萃男書院附屬小學。

好叻仔！（IG/@shermaine__w）

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