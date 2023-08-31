新聞小花林婷婷直播拎呢樣嘢出嚟　仲有10個新聞穿崩位一樣咁好笑

TVB新聞主播林婷婷（Jacky）被封為「新一代新聞女神」，日前（29/08）在明珠台報道晚間新聞時就出現了一幕穿崩鏡頭，隨即就在網上瘋傳。



林婷婷（Jacky）直播中段照鏡。（網上圖片）

網上有討論區傳閱數張林婷婷報道新聞時的截圖，相中她拿着一塊粉紅色格仔，巨大的長方形鏡在照鏡，大概半秒後，林婷婷就迅速收起了鏡子。有網民推估，林婷婷是在報道與報道之間照一照自己個樣，只是到她報道時趕不及收起鏡子。有網友就笑言她是：「美人照鏡、收唔切塊鏡」又表示她甚少會犯錯：「佢好少咁蝦碌。」

林婷婷（Jacky）直播中段照鏡。（網上圖片）

林婷婷（Jacky）直播中段照鏡。（網上圖片）

林婷婷（Jacky）直播中段照鏡。（網上圖片）

1. 前有線新聞台主播蔡家俊被發現「踢拖」入廠。（網上圖片）

1. 前有線新聞台主播蔡家俊被發現「踢拖」入廠。（網上圖片）

2. 潘蔚林衽去年《六點半新聞報道》被發現節目未完曷舉腳着鞋。（網上圖片）

3. 潘蔚林將上海名菜「外婆紅燒肉」讀錯「紅燒外婆肉」。（網上圖片）

3. 潘蔚林一時口快將上海名菜「外婆紅燒肉」讀錯「紅燒外婆肉」，方健儀都忍唔住笑。（網上圖片）

４ 潘蔚林報導港鐵加價，將「港鐵」讀成「港大」，喺直播時仲講：「哎呀……港大……Sorry」，尷尬又顯得不專業。（網上圖片）

5. 林小珍叫錯鄭萃雯做盤翠瑩，兩人仲笑咗。（網上圖片）

6. 前無綫主播駱文捷讀咗幾次都讀唔出墨西哥城市「瓜達拉哈拉」。（網上圖片）

7. 前主播陳珍妮將「李克強」讀成「李克勤」...（網上圖片）

8. 周嘉儀一樣都係喺直播中段照鏡。（網上圖片）

9. 前主播趙慧奈睇手機。（網上圖片）

10. 前主播龔偉怡偷食餅乾。（網上圖片）