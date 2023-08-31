陳偉霆憶內地爆紅似中獎驚打回原形　有今日全靠努力：不錯過機會

陳偉霆（William）2003年憑藉參加全球華人新秀歌唱大賽香港區選拔賽「金咪大獎」（冠軍）出道，可惜在本地發展平平，直到2013年轉戰內地市場後爆紅，10年來人氣從未退減，影視、綜藝等邀約不斷，事業風生水起。



陳偉霆備受網友喜愛。（微博@William威廉陳偉霆）

日前，陳偉霆在內地真人騷《童話》中憶起當年事業剛起步時的心情，表示曾害怕是曇花一現：「我記得我在內地剛火的時候，有很多人跟我說，你中彩票了陳偉霆，然後我當時是這樣想的，對，我中彩票了，我會怕我今天中了，會不會我明天不會中彩票，會不會突然這個夢破碎了，然後我打回原形，變成了以前。」他續指道：「後來我驗證自己，其實我到現在還是有工作，有支持我的人，有願意給我拍戲的人，我覺得這個是我自己努力爭取回來的，我也是努力把這個夢繼續，活在這個夢裡。我的意思就是想說，很多人是平等的，這樣想，但是你別讓我抓到機會，我一抓到這個機會，我不會放手的。」

2014年，陳偉霆因出演劇集《古劍奇譚》逐漸開始累積粉絲，2016年與趙麗穎合作民國懸疑劇《老九門》，飾演張啟山一角後爆紅，此角色造型更入駐上海杜莎夫人蠟像館，此後影視、綜藝接踵而至，更是各大晚會常客，人氣有增無減。

《老九門》中的張啟山。（劇照）

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