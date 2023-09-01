黃翠如食老本新節目不敵《貝遊歐洲》　淪為J2播出招牌不保

黃翠如每次拍旅遊節目都深受觀眾歡迎，可惜近年主持的《遊走世界天與地》等都收視一般，而她首個升呢擔任監製的新旅遊節目《膽粗粗‧HERE WE GO》更一度跌出翡翠台改由J2播出，不敵同時段播出由蔡思貝主持的《貝遊歐洲》！

無得喺大台播！（截圖）

食老本失敗！（截圖）

黃翠如自從拍畢劇集《七公主》後似乎已絕迹劇壇，她唯有回歸「老本行」，走埠主持旅遊節目，先後拍了《遊走世界天與地》、《膽粗粗‧HERE WE GO》和《煮東煮西》，最近出街的《膽粗粗‧HERE WE GO》更帶領3位J2ers蔡景行、馮子亮 、施焯日及《聲夢2》的彭家賢 ，前往世界上4大風險指數極高的國家「毒梟之國」哥倫比亞、「謀殺之國」厄瓜多爾、「動盪之國」黎巴嫩及「戰爭之國」科索沃進行深度旅遊及拍攝，雖然地點新鮮且探索當地特色美景及風土人情，但觀眾似乎難以代入，未有掀起他們的興趣。

大家又揀邊個？（截圖）

連詩雅陳自瑤及黃翠如三人首次合作主持節目。（梁碧玲攝）

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反而，蔡思貝主持的《貝遊歐洲》首集就以泳裝上陣，挑戰沖凍水涼，畫面相當之吸晴！加上蔡思貝在節目中大顯真性情，又不時會分享與圈中姊妹的感情等，收獲不少觀眾好感！看來，黃翠如的旅遊節目已不獲公司重視，「旅遊一姐」招牌不保！

蔡思貝事業上相對進取，在節目中玩濕身誘惑。（IG：@sisleychoi）

大騷長腿！（截圖）

蔡思貝自然流露！（IG/@sisleychoi）