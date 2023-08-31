愛回家｜周嘉洛被小花郭柏妍力追　為避佢竟然主動調回香港

周嘉洛於《愛·回家之開心速遞》中飾演的金城安很受觀眾歡迎，他自從兩年前因為拍攝其他的電視劇而暫別《愛·回家》劇組後，不少網民都很想他再「回家」。今日（31日）第2061集的《愛·回家之開心速遞》周嘉洛終於再回家，昨日（30日）TVB亦有釋出預告，讓大家在電視前期待金城安再出現。

周嘉洛於《愛·回家之開心速遞》中飾演的金城安很受觀眾歡迎。(《愛·回家之開心速遞》截圖)

TVB亦有釋出預告，讓大家在電視前期待金城安再出現。(《愛·回家之開心速遞》截圖)

今日一集講到周嘉洛回到熊家後便回到房間休息，他未知道房間已經讓June（古佩玲 飾演）居住，所以古佩玲一進房見到有人就感到驚訝。之後講到周嘉洛行為怪異，有一次熊家人在天台見到周嘉洛尾隨Liza（姜麗文 飾演）回家，以前為周嘉洛要入鄉隨族「搶婚」，所以立即去阻止他。

周嘉洛行為怪異。(《愛·回家之開心速遞》截圖)

有一次熊家人在天台見到周嘉洛尾隨Liza（姜麗文 飾演）回家。(《愛·回家之開心速遞》截圖)

以為周嘉洛要入鄉隨族「搶婚」，所以立即去阻止他。(《愛·回家之開心速遞》截圖)

眾人見到周嘉洛抱起姜麗文便跑到一個帳篷內，正打算打開姜麗文的衣服，結果原來周嘉洛只是想把姜麗文身上的「吹箭」拔出。而周嘉洛在吳旺達回來之後連對「靚女」的定義都很大差別，飾演吳旺達土著的郭柏妍（Rosita）由吳旺達追着周嘉洛回到香港，只是為了「搶婚」，但周嘉洛覺得郭柏妍是「醜女」，所以不停拒絕，甚至為了這個原因而避到香港。

眾人見到周嘉洛抱起姜麗文便跑到一個帳篷內，正打算打開姜麗文的衣服，結果原來周嘉洛只是想把姜麗文身上的「吹箭」拔出。(《愛·回家之開心速遞》截圖)

飾演吳旺達土著的郭柏妍（Rosita）由吳旺達追着周嘉洛回到香港。(《愛·回家之開心速遞》截圖)

最後周嘉洛用吳旺達語拒絕郭柏妍後，郭柏妍便傷心離開，而周嘉洛亦回家向熊家人解釋什麼是「搶婚」，原來吳旺達是由女方來搶男方回去，所以郭柏妍才由吳旺達追到香港。而他在劇中亦有一爆點就是指着電視上的一個「醜女」說：「如果畀佢追就話姐。」審美眼光令熊家人驚訝。

周嘉洛用吳旺達語拒絕郭柏妍後，郭柏妍便傷心離開。(《愛·回家之開心速遞》截圖)