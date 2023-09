香港受到超強颱風蘇拉近距離吹襲,港府嚴陣以待,早早預警9月1 晚六至八時會掛9號風球,娛樂活動亦受影響,有韓星及泰星的香港見面會都需要延期。



韓國Cnblue成員姜敏赫與李正信,原定2號於旺角麥花臣場館舉行《2023 KANG MIN HYUK x LEE JUNG SHIN FROM CNBLUE 'THE BUDDY' FAN MEETING IN HONG KONG》,主辦單位宣布為觀眾及演出者安全決定延期,呼籲觀眾保留完整門票,後續安排容後公布。

泰版《流星花園》演花澤類的男星Dew,原定2號於九龍灣國際展貿中心舉辦個人見面會《DEW 1st SOLO FANMEET IN HONG KONG》,及同公司BL界當紅CP Pond和Phuwin 3號舉行的《Pond Phuwin 1st Fan Meeting In Hong Kong》,亦受颱風影響宣布延期。

