陳奕迅美國紐約開騷被男粉絲索吻　搞笑回應：唔好啦公眾場合

陳奕迅（Eason）剛剛於昨日（31日）完成首場在美國紐約舉行的FEAR AND DREAMS 演唱會巡迴第一站BARCLAYS CENTER的演出，為了慶祝頭場圓滿結束，他在完騷後翌日即去觀看美國網球公開網球賽，接下來還會到五個地方完成演出後才回歸香港。

陳奕迅剛剛於昨日（31日）上午完成首場紐約的FEAR AND DREAMS 演唱會。（資料照片）

陳奕迅完騷後翌日即去觀看美國網球公開網球賽。（資料照片）

Eason首次到BARCLAYS CENTER 舉行演唱會，全場爆滿座無虛席。而選擇這個場地演出是為了能把香港的舞台製作原汁原味帶去給觀眾，能實現這樣大規模的演唱會，Eason說：「我非常開心，亦很感謝在座你們每一位，我愛你們。我知道好貴，係咪喺美國乜都貴？我瘦咗呀，日日熱狗漢堡包，冇啖好食，哈哈.....其實係因為我好鍾意食唐餐.....但我剛去食了碗越南粉，叫咗碟春卷，炒個菜，七個人二百幾三百蚊美金，你哋話我知係咪俾人打劫？哈哈.....所以我好多謝你哋，可以留返咁多錢去睇我個騷，真心非常感謝。」

陳奕迅說選擇這個場地演出是為了能把香港的舞台製作原汁原味帶去給觀眾。（資料照片）

他又搞笑道 : 「今晚我見到好多靚人，男仔女仔都靚。有人舉牌Eason錫啖，咩意思？嘩，你係男人喎，but its ok , I don’t care ……（觀眾真的向他送吻）嘩！你嚟真，唔好啦......公眾場合，哈哈哈.....」引得全場哈哈大笑。又有男歌迷舉着他的大頭像還穿上十幾年前DUO演唱會的T-Shirt ，Eason看到後指着他說：「嘩，你真係真粉！件衫十幾年前喇喎，簽名？唔好要我簽名啦，我夠核突喇個樣，仲要我簽個名喺自己個頭度，哈哈。」

陳奕迅演唱會驚遇舉牌粉絲求錫啖。（資料照片）

觀眾不停叫安歌時，他說：「我都想唱到凌晨五點，但真係做唔到，場館有限制。」最後他安歌了《孤勇者》讓全場興奮到極點，繼而因為觀眾太熱情，他再送上《淘汰》給觀眾。接下來，Eason會於多倫多、芝加哥、洛杉磯、三藩市、溫哥華五個地方演出，10月則會移師到澳門舉行。