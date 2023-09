已故賭王何鴻燊三房千金,現年34歲的何超雲自2013年與比她大12歲的陳山聰分手後就變得深閨,鮮有現身公開活動,作風低調的她亦甚少於社交網分享近況,至今年才較為多些update IG,間中會跟大家分享她的生活點滴,她近月還不時post出她與任職高級消防隊長的未婚夫Douglas的合照公開放閃。

何超雲與身未婚夫Douglas Wong好甜蜜。(IG圖片)

超雲昨日於IG story post了她與兩位閨密的兩張合照,寫上:「2016, 7 years ago, we are back!(2016,7年前,我們回來了!)」地標是furnas do guincho,位於葡萄牙的一家餐廳,她們並排坐餐廳外沿海的石壆上。相中三人擺出跟當年一樣的甫士和表情,超雲一副扮哭的臉相當可愛,而最令人震驚的是她7年來的變化,外貌居然沒有完全變老,且愈來愈靚女,彷彿是逆齡生長似的,可能是因為有愛情的滋潤!其實自從她與Douglas拍拖後,樣子也變得比以前溫柔,有網民就不禁讚嘆超雲的基因真好:「何家出品多靚女。」

何超雲近年逐漸更新ig。(IG@florinda.ho)

點擊睇超雲7年前後對比照以及她的其他靚相: