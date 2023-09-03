關禮傑複式洋房曝光歐陸田園風佈置好溫馨　千萬身家全交老婆保管

61歲的關禮傑不知不覺已入行42年，雖談不上是大紅大紫的藝人，不過吸金能力一樣厲害，打拼多年的他也收入頗豐。日前，女兒關楓馨就意外曝光其中一間複式洋房，當中田園風的佈置亦非常溫馨。

複式洋房勝在空間大！（IG/@tiffanyfabi）

關楓馨亦曾邀港姐朋友到訪。（IG/@tiffanyfabi）

影片可見，洋房的巨大客廳有L型梳化，主要是以歐陸田園風裝修，而據知每幢洋房均配有私家車位及花園。關禮傑出道以來他經歷起起跌跌，訓練班畢業後即被安排電視劇《萬水千山總是情》中擔演重要角色，飾演「阮文瀚」一角，惟不久後被投閒置散，更一度被調為舞蹈藝員。之後，又被公司安排出演《新紮師兄》而聲名大噪，不過已是當家小生的關禮傑又因私自接拍新加坡國語電視劇而遭無綫終止合約，唯有遊走兩岸三地拍劇，直到2002年才獲邀重回無綫。據知，關禮傑在香港有兩個物業，加起來價值有2000多萬，全都是寫在老婆名下。另外關禮傑目前所開的百萬座駕寫的也是老婆的名字，基本上是把自己的賺的錢都交給了老婆保管，絕對是廿四孝老公！

一家四口。（微博照片）

好闊落！（截圖）

超大飯廳！（微博照片）

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而他的妻子叫梁安娜，曾是一名空姐。兩人認識的時候，關禮傑還在TVB擔任配角，二人經過七年愛情長跑，步入婚姻殿堂，組成幸福小家，不久後，妻子陸續生下2個女兒，而關楓馨亦曾在英國留學，畢業於南安普敦大學，之後到澳洲工作假期一年，接著又返回英國讀倫敦大學學院教育碩士；畢業後擔任英語教師，同時開辦賣自製純素肉桂卷的生意，目前已跟隨爸爸的腳步成為藝人。而關禮傑亦重落本讓細女關楓盈到加拿大讀高中。