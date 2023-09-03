星光熠熠耀保良｜炎明熹18歲大個女曬誘人美腿　預告隨時性感低胸

2021年於《聲夢傳奇》勇奪冠軍，現年18歲的炎明熹（Gigi）擁有一把天籟靚聲，加上性格率真可愛，令她成功俘虜了大班粉絲的心。她出道以來一直備受無綫力捧，經常於各大騷上演出。昨晚Gigi就帶領一眾《聲夢傳奇》學員包括鍾柔美，張馳豪、何晉樂以及《聲夢2》冠軍任暟晴齊為《星光熠熠耀保良》慈善騷獻唱。當晚Gigi身穿白色貼身短裙大騷修長美腿，跳唱快歌時更因動作大而露出打底褲，性感誘人。就連連登網民亦有開post討論，激讚Gigi的美腿好靚，出名樣子甜美的鍾柔美雖然同樣穿上短裙上陣，但都不及Gigi搶鏡。

Gigi當晚演出打扮性感。(葉志明攝)

Gigi昨晚在訪問期間被大讚性感時就表示自己有打底，指上衣其實是泳衣款，本來可以不加外面條短裙，不過她喜歡這條低腰短裙，所以她有兩件打底。已18歲的她直言可以接受和嘗試性感，暫時仍未收到10月處女九展個唱的服裝設計，要視乎設計師的想法以及公司安排，相信公司都會顧及她的安全。至於可以露那些部位？Gigi表示：「露邊度都得，但要睇尺度，低胸都ok，不過Deep到落肚臍就要大個啲先，同埋我都冇乜料（身材）。」

點擊睇Gigi的性感演出：