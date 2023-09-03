何超雲與消防隊長未婚夫遊歐洲放閃　融入朋友圈微妙互動超甜蜜

已故賭王何鴻燊三房千金，現年34歲的何超雲自2013年與比她大12歲的陳山聰分手後就變得深閨，鮮有現身公開活動，作風低調的她亦甚少於社交網分享近況，至今年才較為多些update IG，跟大家分享她的生活點滴。她最近還不時post出她與任職高級消防隊長的未婚夫Douglas的合照公開放閃。月前超雲就曬出多張她與Douglas去日本旅行預支蜜月的靚相。兩人6月更拍拖到澳門出席活動，首次合體公開亮相。同月超雲又於IG story分享了她與Douglas以及妹妹何超蓮和妹夫竇驍一起乘坐直昇機，從香港飛往澳門欣賞張學友演唱會的短片。

何超雲與未婚夫首次合體出席活動。(資料圖片)

近日超雲與好友到了歐洲旅遊，超雲昨日就於IG story post了她與兩位閨密的兩張合照，寫上：「2016, 7 years ago, we are back！(2016，7年前，我們回來了！)」地標是furnas do guincho，位於葡萄牙的一家餐廳。

超雲分享了她與好友去旅行的靚相。(ig圖片)

原來今次的歐洲之旅，超雲的未婚夫Douglas亦有同行，兩人拍拖旅行之餘還與好友共聚，足見Douglas已完全融入超雲的朋友圈中。超雲今日再次post出這次旅程的靚相，其中一張是她與Douglas以及好友們的合照。相中兩人頭貼頭靠在一起，超雲依偎在Douglas懷中，儼如小鳥依人，Douglas則從後摟住超雲，兩人微細的互動卻甜蜜非常。超雲與Douglas面露幸福甜笑，更愈來愈有夫妻相。

何超雲與身未婚夫Douglas Wong好甜蜜。（IG圖片）

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何超雲未婚夫照：

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