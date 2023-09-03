獎門人｜王祖藍亮相粉碎不歡而散傳聞　蔡思貝大啖食水曱甴極出位

無綫特備綜藝節目《獎門人中秋感謝祭》於今晚播映，今集「獎門人」曾志偉雖然要養病未能參與錄影，但氣氛依然熱鬧搞笑。除繼續有「獎老」錢嘉樂、阮兆祥、金剛、麥美恩和林秀怡擔任主持，嘉賓陣容亦請來了「前獎老」王祖藍助陣，與李思捷、麥長青、黃智賢、唐文龍、曹永廉、游莨維組成「思家損友」隊，另一隊「你好，我的大夫」有何廣沛、蔡思貝、游嘉欣、吳偉豪、許俊豪、孔德賢，被抬住出場的廣沛，嗌口號時施展驚人腰力，半空挺身兼以女高音嗌出新劇名，神乎其技！早前有指王祖藍消失於TVB藝人頁面疑正式離巢，甚至傳他與TVB不歡而散，今次亮相節目可說是以行動粉碎傳聞。

今集陣容。

今晚亮點完全落在祖藍身上，單是出場部分，當祖藍見到「大夫隊」如此青春，即搞笑自嘲：「我估我哋加埋嘅年紀係隔籬嘅一倍呀！」之後又搞爛Gag宣傳福祿壽演唱會及鄰住買：「你知唔知演唱會飛點解要一站一站咁買？因為要『輪』住買！」抵死度令全場拍爛手掌。 到了遊戲環節，祖藍又大晒轉數及扮嘢扮聲真功夫，首先在「開心無敵搵啖食」，「損友隊」邀請現場觀眾落場幫手唧忌廉，豈料當現場觀眾唧完一大輪，祖藍竟問對方：「你有冇聽過害人終害己？」，隨即拉該名觀眾落水一起受Cream刑；之後又大爆唐文龍玩「搵啖食」專誠整污糟自己，方便換過件緊身衫震波兼晒肌，相當奀皮。

福祿壽合體宣傳演唱會。

本集重頭遊戲絕對是「開心無敵以訛傳訛」，思捷演繹「代客泊車」時，大晒直逼默劇功架，獲錢嘉樂大讚：「你一次過做晒20集出嚟喎！」可惜因遇上豬隊友曹永廉未能成功搶分。另一條「健美先生」題目，唐文龍見到即把握時機瘋狂晒肌，引發麥美恩連環尖叫，至於「冇肌人士」黃智賢、思捷及祖藍，則以搞鬼表情搭救，當中祖藍的「百變健美Style」笑爆全場，無論表情及肢體動作都100%倒模健美先生，獲嘉樂即場要求加碼：「你畀佢做多少少！」出名扮聲有一手的祖藍，又全情投入演繹「跑馬聲」100%神還原程度令接棒的黃智賢有壓力：「我搵唔到個Key！ 」 另一搞笑遊戲推介為「開心無敵乒乓波」，祖藍與孔德賢應戰題目為「矮嘅好處」，祖藍一嚟即擺總經理上枱：「直視曾志偉！」，至於孔德賢則九唔搭八謂：「行花市唔會焗親」，事後遭祖藍秋後算帳，祖藍更一度肉緊搞笑揼地高呼：「你寸我！」祥師兄見狀即接招大玩爆料：「你知唔知佢每次行花市，都係李亞男舉起佢行架！」

王祖藍搞笑話唐文龍呢一下係有陰謀，因為佢之後會換過件乾淨嘅白色緊身衫出場。

今集「開心無敵一齊吹」，管中物繼續有水曱甴及蚱蜢等，而思貝及何廣沛更先後中招遭對手九秒九將蟲蟲吹入口，不過二人反應卻大相逕庭，思貝吃了水曱甴後仍面不改容，更當著全場觀眾大啖食，盡顯「女漢子」風範；至於慘吞蚱蜢的廣沛不但面容嚇至扭曲，更一度嚇至跪地，與思貝相映成趣。