貝遊歐洲｜蔡思貝親生哥哥勁靚仔？　遊蘇格蘭扮青春學生妹

由蔡思貝主持的旅遊節目《貝遊歐洲》，逢周一至三晚10點半翡翠台播映。明晚（4日）播出的第四集，蔡思貝去到北威爾斯展開速度與激情之旅。蔡思貝首站走入森林挑戰超巨型韆鞦和真．過山車，事前更要簽下生死狀。超巨型韆鞦相當刺激好玩，蔡思貝坐在韆鞦上以90度俯衝向下，事後她說：「好彩頭先唔係食得好飽，嗰吓離心力好勁，如果頭先嗌爆咪真係唔好意思！」



呢集思貝帶大家去到威爾斯玩。

之後再坐真．過山車在山上橫衝直撞，非常好玩。蔡思貝抱住「沒有最驚險，只有更驚險」的精神，再挑戰全歐洲最長、全世界最快的空中繩索，該空中繩索全長一英里，穿好裝備的思貝以時速160km速度飛落山谷，樂在其中的她事後說：「真係自由自在到一個點！」

思貝挑戰全歐洲最長、全世界最快嘅空中繩索。

思貝喺蘇格蘭同哥哥重聚。

後晚（5日）播出的第五集，蔡思貝去到蘇格蘭的格拉斯哥遊玩，更會首度揭開親生哥哥的廬山真面目，她笑言收埋哥哥多年，連身邊的好友和粉絲亦未見過他！蔡思貝的哥哥在蘇格蘭生活了差不多17年，兩人甫見面即來個深情擁抱，她笑言：「諗唔到第一次嚟蘇格蘭探你，係因為拍旅遊節目！」兩兄妹難得重聚，蔡思貝的哥哥答應為妹妹煮一餐飯，更炮製了她最愛的蒸水蛋，雖然哥哥的蒸水蛋失敗收場，但她仍然十分感動，她說：「你咁多年都冇煮過嘢食畀我，今次真係第一次，多謝你！」

兩兄妹難得見面，梗係要把握時間溫馨吓先啦。

到訪《哈利波特》霍格華茲魔法學校實景拍攝地

格拉斯哥還有很多地方好玩，蔡思貝去到一間魔法用品店參觀，店員請她吃最難吃的臭蛋味Jelly Bean，她吃完面不改色並說：「好似甜番薯味，佢（店員）話：『你冇嘢呀嘛？你係咪味覺有啲問題。』」之後蔡思貝穿上蘇格蘭裙參觀格拉斯哥大學，該大學更是電影《哈利波特》霍格華茲魔法學校實景拍攝地，啱晒打卡。