曾志偉澄清與詐騙集團無關　斥假新聞害好多人必定查出源頭告到底

電視廣播有限公司總經理曾志偉上月於台灣完成動脈瘤微創手術，因覆診關係留台兩星期。不過在休養期間卻是非不斷，傳出曾志偉離開TVB的傳聞後，網上更瘋傳曾志偉已入股緬北詐騙集團，正被香港執法機關調查，不過有關執法機關已證實消息不實，而志偉亦發了聲明否認事件。



曾志偉手術後回港即見記者，精神翼翼。（陳順禎攝）

由於康復情況理想，今日（3日）下午4時返港，曾志偉接受傳媒訪問，提到網上瘋傳入股緬北詐騙集團一事時，他透露自己入行幾十年都不會看不實的新聞，但今次實在太多內地朋友問，看到新聞後起初還跟朋友開玩笑說：「嗰個唔係我嚟㗎，係韓琛嚟㗎，係韓琛先做呢啲嘢，詐騙集團，我哋最憎呢啲，呃人啲老人家錢。但後尾（瘋傳）實在太多，又夾硬搵啲片又話矇住個頭話係我，我喺台灣點會拉咗我呢？如果我只係一個Artist嘅身分我可能都唔會處理， 但TVB我都有個職位，我一定要處理，所以出咗聲明。」

曾志偉被捲入詐騙事件，他早前已發聲明澄清是假新聞。（陳順禎攝）

曾志偉直言這件事是需要面對，現在網絡上太多假新聞，假新聞對於像自己比較年長的藝人來說影響並不是太大，但對年輕藝人影響就很大：「唔止我哋嘅行業，假新聞係害咗好多人，甚至乎有啲小朋友睇唔通就自殺添，所以我喺度希望大家做呢啲嘢要小心，問過自己應唔應該做先，你求其搵張相寫幾個字好容易，但會影響人一生。但今次我都想出嚟澄清就係因為假新聞係害到好多人，希望大家睇新聞嘅人，第一，睇吓究竟係真定假，唔好亂信。第二就係製造呢啲嘅人，真係問吓良心點解要做啲咁嘅嘢呢，因為真係害咗好多人。」

曾志偉斥假新聞害人，若找到發放今次新聞的源頭，他必定會告到底。（陳順禎攝）

問到會否採取法律行動，志偉希望大家盡量不要轉發假新聞，無論對社會或當事人都造成傷害，而自己一定會查根究底尋找源頭：「搵到源頭一定會告佢。」