影帝梁朝偉昨日(2日)奪得《第八十屆威尼斯電影節》金獅獎終身成就獎,並從導演李安手上接過獎座,成為首位獲該殊榮的華裔演員。梁朝偉在台上致謝詞時亦不忘感謝太太劉嘉玲:「感謝我的妻子、家人和全世界的朋友。我要把這個獎項,與41年來合作過的所有人分享,並獻給香港電影!」

梁朝偉於第八十屆威尼斯電影節上獲頒金獅獎終身成就獎。(視覺中國)

劉嘉玲今日(3 日)亦不忘在社交平台上載靚相,她罕有地上載了與梁朝偉嘴對嘴接吻的照片並寫下:「Congratulations! You truly are the best!」表示他是最棒的,放閃的程度爆燈難,令人十分羨慕。之後她又上載了梁朝偉行紅地氈的照片並表示:「今天是你的日子。」不少網民留言祝賀,表示今日是「他們」的日子,十分甜蜜。

劉嘉玲同梁朝偉好Sweet啊!(ig@carinalau1208)