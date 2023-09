石天欣前年急回港照顧患癌母　月前離世按遺願安排做「無言老師」

TVB前藝員石天欣於2016年結婚後隨夫移居到美國,但前年因母親Daisy患癌而緊急返香港照顧她,而石媽媽於月前已經逝世,前日(2日)是石媽媽的生忌, 石天欣發長文懷念。石天欣文中指自己已經遵從石媽媽的遺願,捐贈遺體成為「無言老師」。

石天欣除了親手剪輯了兩條短片給石媽媽做生日禮物外,還在文中提到知道她的遺願是做無言老師,所以特地為石媽媽安排了「在家離世」:「因為喺屋企一定會舒服啲、開心啲、靜啲,屋企人又可以隨時隨地見到,可以親自親手照顧佢。」因為做無言老師是不可以經過解剖,她又在文中詳細解釋在家離世的資料。

石天欣亦因為陪同石媽媽抗癌,所以有不少的心得,她亦分享了紓緩因化療而導致的副作用方法。石天欣指石媽媽發現癌症時已經是第4期,當時醫生估計石媽媽僅餘數月的壽命,但仍然努力鼓勵她們:「我當時都好傷心,但令到我更加珍惜,因為如果真係得幾個月,我就要好好咁同佢過埋呢幾個月,最終我哋有多兩年嘅相處時間,我非常感恩。」之後她又陪石媽媽去了法國和英國旅行,還在文中分享了不少的資訊。

石天欣懷念石媽媽的長文如下:

Happy Birthday mum 🤍 I miss you

I will keep trying to live a good life



知你成日喺我唔喺香港嘅時間

都會開YouTube睇我啲片

所以今日剪好條片 送俾你做生日禮物

雖然唔知道天堂到底有冇得睇YouTube

但我都會繼續剪更多片俾你睇我好好咁過

雖然暫時我未可以做到 但我會繼續努力

嘗試尋找其他令我想生活落去嘅理由



當年Daisy 完成療程之後曾經話要出本自傳

🌞諗住可以幫到其他人 點知唔鍾意寫字嘅佢

最終一個字都冇寫到🌚所以不如

如果大家有關於做化療或者在家離世嘅問題

可以喺下面留言 我盡量解答我識嘅問題



由於Daisy嘅願望係做到無言老師

而我知道做無言老師係唔可以經過解剖

所以我安排咗在家離世

由於在呢樣嘢 都唔算普及 有冇咩宣傳

所以其他人聽到我哋嘅做法之後

都覺得 原來可以咁㗎?有啲咁嘅嘢咩?

如果係有需要嘅情況 我都會推介在家離世

因為喺屋企一定會舒服啲 開心啲 靜啲

屋企人又可以隨時隨地見到

可以親自 親手照顧佢

提供在家離世服務嘅機構都有唔少

我亦唔係想推介任何一間

我只係想同大家介紹呢樣嘢

由於如果病人 唔喺醫院或者院舍離世

正常都係需要俾法醫解剖

所以如果首先安排在家離世

就可以喺屋企人離開之後

叫返主診醫生上門簽死亡證

然後殯儀公司安排行街紙

就可以直接由屋企帶去需要去嘅地方

但當然 如果有需要 唔能夠留喺屋企寧養

都係需要入院接受協助

但如果病人唔想進行急救

就要喺病人清醒嘅時候簽定一份

預設醫療指示 定立是否及如何急救

但因為制度未完善 所以如果需要去醫院

但叫白車 救護人員係唔會跟隨醫療指示

所以必須自行去醫院 及提供正本

等醫療人員知道病人自己設立嘅決定

🌜好多長輩都好佩服我咁樣安排

因為佢哋都覺得留喺屋企會係最舒服

我都好慶幸自己有咁樣做到

令自己唔需要後悔 喺佢離開嘅時候唔喺佢身邊



化療方面 我可以分享少少非專業

病人同家人嘅感受

因為大部份醫生都只係依書直說

真正感受嘅只有病人自己

同埋每一個病人都會有唔同嘅反應

所以最重要係病人同照顧者嘅溝通

大部份做化療嘅人都會有手腳麻痹嘅感覺

例如明明腳掌已經掂到地 但佢感覺唔到地面

所以病人自己要比平時小心 而麻痹嘅感覺

就好似坐咗喺屎坑好耐之後覺得被痹嘅感覺

呢個感覺會隨着時間而退減 亦有機會唔減退

做緊化療嘅時候可以拎啲溫暖嘅嘢

可以減低唔舒服嘅感覺

另外通常會皮膚乾燥 用返啲超潤嘅cream

沉聚嘅黑色素就要等佢自己慢慢退

Daisy亦曾經試嘴部麻痹 飲水差啲濁親

所以安全起見可以用飲筒同埋細擔飲

通常比較困擾病人主要應該係味蕾異常

佢哋唔能夠食到食物原本嘅味道

所以會令到佢哋食慾減低

當時我都花咗好多心思

買同煮一啲會吸引到佢想食嘅嘢食

因為做完手術之後已經輕咗好多

所以更加需要吸收多啲食物增磅

(我發現有啲脂肪未嘗唔係一件好事

我呢啲風都吹得走嘅 有事就係咁走先🌚)

另一個困難嘅問題 就係恢復白血球

由於做化療都係需要白血球指數合格先可以做

(坊間傳聞就係飲花生衣水 但我哋就冇試過

因為Daisy有潔癖🥴)

當時我哋都要靠打升白針 先可以追上療程

但升白針都會有副作用 例如發燒骨痛

最後仲有免疫力比較低 所以我哋盡量留喺屋企

不過當然最重要嘅一定係屋企人嘅關懷



好多討論區經常都會提醒照顧者

千祈唔好相信醫生講嘅生存機率

因為醫生講嘅係根據大部份人嘅數據

所以千其唔好感到絕望

病人都唔好輕信自己好快會死

想當年由於Daisy嘅情況真係好差

所以醫生都係估計佢得幾個月

我當時都好傷心 但令到我更加珍惜

因為如果真係得幾個月

我就要好好咁同佢過埋呢幾個月

最終我哋有多兩年嘅相處時間 我非常感恩



當然有時亂諗嘢 都會諗係咪做錯咗啲咩決定

因為我哋喺22年3月做完電療之後

就冇再做任何其他嘅療程

喺醫學上 醫生會建議你繼續做鏢靶療程

但清醒咁諗 其實鏢靶都係會有一日唔再適合

病人接受療程嘅期間 生活質素都會下降

所以家屬同病人就要諗清楚係咪繼續

因為醫生都會講得好清楚 係有機會抗藥性

對我嚟講 (純粹個人意見)

癌症治療其實同美容院差唔多

就好似你做咗一個暗瘡療程

唔代表你以後冇暗瘡 唔包保你一定冇暗瘡

做咗之後 你先會知道個結果 有用定冇用

醫生係推介俾你可以咁做 但唔包保一定得

所以最重要係病人自己嘅決定

當時Daisy癌指數已經回復正常水平

所以我哋決定唔繼續治療

讓佢再一次好似正常人咁活多一年多嘅時間

好多朋友家人都以為佢已經好返

但真心講腸癌四期 其實就等於末期

好難做到體內所有嘅癌細胞都能夠清除

就係因為唔能夠完全清除 先會叫做四期

病人通常只可以活多幾個月至到五年

所以大家可以叫病人家屬加油

最好唔好講早日康復 (因為係廢話)

想當年我聽過好多人咁同我講 但我冇嬲

因為我知道大家對癌症嘅知識唔係咁深

所以好希望藉著Daisy可以令到大家有更深嘅認知

好啦 大家有其他問題可以喺下面留言

或者直接搵癌症基金會詢問

今個年度我哋都捐出咗$38000

希望佢哋可以幫助到更多有需要嘅人

我會繼續努力工作

希望每年有能力捐錢比有需要嘅機構