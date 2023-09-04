麥玲玲爆老公曾要求另一半超瘦　揀平民餐廳約會可睇出人品

講出Pool，估唔到係玲玲姐最多「貨」。

麥玲玲主持嘅J2全新節目《玲玲友情報》，最新一集以「出Pool」為題，玲玲姐搵嚟戀愛教練Angus、J2er黃紫恩（Jojo）、胡美貽（Nicole）和蔡景行（行仔）齊齊分享心得。玲玲姐喺工作上，不時都會遇到怪客，她表示：「我有個客話一定要搵個女仔鍾意食餃子，有個女仔就話個男仔一定要返著西裝嘅工！」麥玲玲有感而發表示目標定得太高，成功率就愈低。「你Set到條件好高時，先望望自己」

Jojo被指太嘈、樣衰、成日亂噏、頭大身細、胸唔夠大、太過性感⋯⋯佢最後都認晒。

之後麥玲玲又大爆老公當初擇偶條件亦相當不切實際：「希望將來另一半係超瘦，同埋預佢結婚後肥30%就啱啱好，呢啲就係怕咩就踩咩。」又大爆老公刻意挑選「平民餐廳」作首次約會撐枱腳地點，全因想測試約會女士人品和質素，豈料不但激到約會對象拂袖離座，玲玲姐亦吃迴轉壽司吃到扯晒火：「好麻煩，食住嘢都要不斷轉位，嘩！真係想打人，好彩我個人唔現實啫。」不過，最爆嘅係麥玲玲同老公約會節目係睇三級恐怖片，老公全程比自己更驚青！

胡美貽夜蒲識男仔。

Jojo自揭單身真相時，竟遭工作人員圍插「太麻甩、太嘈、樣衰、成日亂噏、頭大身細、胸唔夠大、太過性感及講嘢太快」，Jojo事後不但大方承認「全部都啱」，Nicole則自爆與另一半撻著主因通常是同樣「瘋癲」：「我做嘢比較癲，咁我有一個係因為賽車，一個係因為夜蒲，然後玩到好癲冇Feel變有Feel。嗰兩個男仔都畀人覺得係癡線佬，咁啲人就覺得我係癡線婆。」