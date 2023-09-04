黃翠如厄瓜多爾犯險親耳直擊街頭槍聲　揭五點半禁忌導遊促匿入車

拍攝旅遊節目經驗豐富的黃翠如、夥拍4名「旅遊新丁」，包括3名J2ers蔡景行（行仔）、馮子亮（Liam）、施焯日（Arthur），及《聲夢傳奇》第二季畢業生彭家賢（Zayden）主持 J2旅遊節目《膽粗粗‧HERE WE GO》，新一集踏足近日有最新「危險之國」之稱的厄瓜多爾。



個星期有黃翠如同Liam，仲有好多靚建築嘅厄瓜多爾。

全南美最大哥德式教堂與世界末日有關係？

今晚（4日）及明晚播出一集，翠如和Liam將踏足近日有最新「危險之國」之稱的厄瓜多爾，分別到訪中南美洲保存得最完整的歷史建築群--基多古城區；及足足有150年歷史、由幾種歷史建築組成的聖弗朗西斯教堂廣場。翠如遊歷全南美最大的哥德式教堂時，更會揭開該所教堂為何起足 130年仍未起好背後終極真相，更與世界末日有莫大關係，聽落相當神奇。

呢座教堂有成130年歷史，其中一個特色，係上面嘅鐘全部顯示唔一樣嘅時間，翠如仲會揭示點解呢間教堂起極都起唔完。

詩詠地位更勝蕭正楠？

首次擔任監製嘅翠如，全程一眼關七，仲要相當照顧同行主持同工作人員。

除了走訪別具特色及歷史意義的漂亮區域及建築，翠如和Liam還大開食戒及買戒。其中一站，二人去到南美洲最大土著手工藝市場--奧塔瓦洛市場買手信。看到琳琅滿目手工藝品忍不住大開買戒的翠如，第一時間想到的竟是好友唐詩詠而不是老公蕭正楠，原來拍攝當日是詩詠正日生日，故翠如才第一時間想到對方；對於老公翠如一樣極愛錫，更對著鏡頭放閃謂：「我應承買生日禮物畀詩詠，同埋我屋企嘅大爺！」翠如另外還同時為父母、家姐、妹妹及姨甥女選購手信，相當忙碌。在選購小童羊毛外套時，翠如為了體驗遊客感受，親自示範「講價五式」：聲大大、扮走人、紮行馬為自己增加聲勢、手口並用，以及鍥而不捨。翠如講個價都咁瞓身，到底最終又能否成功呢？

翠如去到邊都不忘老公、老友同屋企人，Sweet到哩！

拜會巫醫親身體驗驅除負能量儀式

佢哋仲拜會咗當地嘅巫醫，呢Pan傳聞中好臭嘅神秘藥水，佢哋唔係真係夠膽飲呀嘛。

拍攝期間，眾人一度身陷危機，翠如更親述當地的「下午五點半」禁忌。

另一有趣位是翠如和Liam拜會了當地「巫醫」，並參與了驅除負能量儀式；相關儀式相當特別，主要道具竟然是檸檬、香蕉、西瓜及被指可吸走負能量的草藥，另外還有測試身體正能量指標的聖本，及四塊男石頭及女石頭；眾人參與儀式期間除了會圍住唱歌及禱告，離開儀式舉行地點時還一定不可以「擰轉頭」，到底何解？

首度擔任監製的翠如，在節目中除了去到邊都第一時間照顧同行工作人員各種需要、包括張羅一日三餐，還全程金睛火眼、一眼關七，既要留意同行Liam的表現，亦要留意四周安全，皆因厄瓜多爾近期暴力罪案持續飊升，被封為新一任最危險國家，在攝製隊到埗前一星期，更發生持槍屠殺事件。製作組在基多期間便一度親歷危險時刻，鏡頭所見，氣氛當時相當緊張，翠如與工作人員全程躲在旅遊車，翠如則邊留意四周環境、邊向鏡頭說：「入夜真係要小心，因為好多事件，頭先喺街嗰度聽到兩吓槍聲。呢度一過（下午）五點半，導遊話一定要上返車。」