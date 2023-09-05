甄子丹瀋陽出街大批保安喝斥趕走市民　排場大惹不滿：根本沒必要

國際巨星甄子丹是荷里活最受歡迎的中國演員之一，他曾表示受到荷里活電影邀約不斷，今年又獲邀擔任奧斯卡金像獎頒獎嘉賓，可見其地位份量十足。

不過以精湛的武打身手聞名的他有型有款，更憑《葉問》系列電影大受歡迎，有報道指他手握7套豪宅，市值近3億。（視覺中國）

雖然甄子丹外國知名度高，但他仍不時在內地接Job及出席公開活動，絲毫沒有忘本。近日他現身內地瀋陽出席一個商業活動，他在微博曬Chill爆機場照打卡，發文：「瀋陽閃穿」。甄子丹出席活動當日現身街頭的片段又被拍下，片中可見甄子丹獲十幾位工作人員保護出行，但仍無阻粉絲熱情，大批市民上前舉機打卡，又有男粉絲上前想同甄子丹擊掌打招呼，甄子丹開心地與他擊掌回應，十分親切。

甄子丹同名導（IG@sweetcil）

惟甄子丹「荷里活巨星」級保護待遇卻惹來非議。從片段可見，多位保安大聲喝斥「靠邊！你靠邊！」趕走在場市民；而男粉絲成功擊掌後被粗魯地推到一邊，惹來網友不滿道：「說實話場面不怎麽好看，也沒那個必要吧」。又有網友指有正在街邊打電話的老人突然被喝斥叫讓開，網友表示：「步行街屬於公共資源，明星就可以占（佔）道並呵斥路人？關鍵是步行街當時就沒太多人，根本沒必要。甄子丹好歹也一正經演員，怎麽也享受起這些了？」

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