黃妍唱出腦退化症患者心聲　家中婆婆是患者：她完全不記得我

唱作歌手黃妍、新生代演員顧定軒及獨立唱作組合雷同二友，昨日齊齊到大館出席《記不起一個人，哼得出一首歌》成果音樂會，擔任主唱者，透過音樂去讓公眾認識深入認識「腦退化症」。黃妍的婆婆也是腦退化症患者，因此當主辦者馮穎琪邀請她參加這個社區藝術計劃時，她毫不猶豫立即答允，《香港01》記者昨日專誠到後台與她來一個獨家專訪。

《記不起一個人，哼得出一首歌》成果音樂會。

「專注在你目前，依靠在你身後人」家中有腦退化症家人的歌手黃妍周日參與大館社區藝術計劃《記不起一個人，哼得出一首歌》音樂會時，演繹一首名為《漫漫舞曲》的歌曲時，覺得這兩句歌詞令她有很深刻的感受。

黃姸的婆婆住在老人院，「我記得有一次去探她，她完全不記得我，以為我是義工。我覺得她的神情很困惑，我問她知道我是誰嗎？她搖頭。我說我是黃妍呀!她說黃妍是一個小學生，是一個小孩，我很傷心。」之後黃妍每一次去探婆婆，都會先向她說，「我是黃妍」。

黃妍家中有腦退化症的家人。

「又有一次舅父去見婆婆，婆婆完全認不出自己的兒子，我見到舅父忍住兩泡眼淚，我很心痛。婆婆將自己放了在很遠的世界，這是她選擇的時間，我們只能夠陪著她過。」

黃妍說，自己之前創作的「無聲浪」，都是寫她和患有腦退化症婆婆的故事，她形容都「慘慘地」。但今次收到這首演繹歌曲《漫漫舞曲》，反而是一首比較開心的歌。其中兩句歌詞，「專注在你目前，依靠在你身後人」最打動她，不要刻意記住她有病，如果她有意識，都不希望你記得她有病，陪伴很重要，要活在當下。

《漫漫舞曲》是一首比較開心的歌。

黃妍認為，大家了解多了，就會明白腦退化症並非可怕的病，而且會有很多人分享他們的相同經歷。在音樂會上唱出《無聲浪》和《漫漫舞曲》兩首歌的Cath說：「好開心、好榮幸可以參與呢個好有意義嘅計劃，每一個疾病當社會大眾對佢認知比較少嘅時候，就會產生好大嘅恐懼，但呢個病開始越來越普遍，身邊有好多朋友都遇到呢個問題，能夠有一個機會俾有類似經歷嘅人聚埋一齊分享共同嘅經歷，大家都會比較容易跨過去。」

黃妍希望大家多了解腦退化症。

音樂人馮穎琪今次身兼計劃策劃人、創作總監兼創作培訓導師，她亦認同，當老人家記憶流失了，如果只執著於此，大家都無法走出來，要活在當下，用另一種思維方式和他相處，「他忘記我，我記得他就可以。」

馮穎琪覺得透過歌曲去認識腦退化症，是一個很容易讓人接觸到的媒界。好似其中一首叫《Bed Time Story》的歌，小朋友一句你會否忘記我？實在很催淚。

音樂人馮穎琪（右）今次身兼計劃策劃人、創作總監兼創作培訓導師。

今次大館聯合香港兩個音樂非牟利機構「一個人一首歌」及「大台主」，以及高錕慈善基金，舉辦《記不起一個人，哼得出一首歌》音樂會。「一個人一首歌」由唱作人馮穎琪及作詞人周耀輝共同創立，「大台主」則由音樂監製趙增熹創立，他們透過是次社區藝術計劃，連結參加者一起了解腦退化症患者及其家庭的需要和處境，與參加者共同創作歌曲，以歌曲創作，記起故事，陪伴彼此，哼出連繫。6首共創歌曲將於10月份於數碼音樂平台推出。