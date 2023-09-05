去邊啊Do姐｜林家謙大膽約Do姐浸溫泉　反被指：聽講你係衣冠禽獸

鄭裕玲（Do姐）主持的全新旅遊節目《去邊啊Do姐》昨日（4日）正式播出第一集，Do姐將會與5位男神去世界各地。今集先有林家謙作嘉賓去日本立川，與Do姐行市集及浸溫泉，過程中二人的搞笑相處模式令Do姐都不禁說了一句：「奄尖聲悶，呢啲咁嘅處女座。」

過程中二人的搞笑相處模式令Do姐都不禁說了一句：「奄尖聲悶，呢啲咁嘅處女座。」(節目截圖)

林家謙在整個節目中難掩腹黑本性，不時「偷窒」Do姐，他們去到溫泉酒店準備進房時，林家謙說：「以為同你同房。」Do姐即耍手擰頭說：「唔好啦，聽講你個房好亂㗎，我好整齊㗎。」林家謙即mean爆說：「似醫院啊嘛，係咪？」

林家謙在整個節目中難掩腹黑本性，不時「偷窒」Do姐。(節目截圖)

林家謙在節目中說話亦十分大膽，被Do姐問到與Tyson Yoshi是否好友時，他即表示不認識，Do姐說到如果他與Tyson Yoshi不認識的話，怎麼可以「擰佢乳頭」。林家謙即否認有擰他的乳頭，反指是Tyson Yoshi的乳頭擰他的手指，說話明顯比較放得比較開。

林家謙在節目中說話亦十分大膽，說話明顯比較放得比較開。(節目截圖)

進房之後Do姐說覺得有個地方很適合林家謙，林家謙同時也說很適合Do姐，Do姐問他原因時，他竟然「家mean」上身：「呢度風涼水冷咁樣。」Do姐邊行邊介紹溫泉酒店有什麼服務設施時，林家謙再次大膽的問Do姐：「你鍾唔鍾意人搞你？」原來他是指按摩服務。

林家謙「家mean」上身同Do姐講呢度風涼水冷。(節目截圖)

Do姐再介紹房間中的溫泉時，口花花的林家謙大膽約Do姐一起浸溫泉，即被Do姐問：「點解你滿腦子都係諗呢啲嘅？」林家謙表示：「節目組同我講可以同Do姐浸溫泉，所以我先join個節目。」Do姐則說節目組叫她不要和林家謙一起浸溫泉：「聽講你係衣冠禽獸喎。」二人互相攻擊，情況十分搞笑。