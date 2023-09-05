台灣網紅千不二子爆男團鮮肉成員嫖娼　「在一起時狂找女的玩」

28歲台灣藝人林彥俊2018年通過參加愛奇藝選秀節目《偶像練習生》以第5名加入限定男團NINE PERCENT，從而正式出道，主要發展音樂及綜藝，但風評麻麻，日前更被網紅女友大爆其嫖娼。



出生於1995年的林彥俊。（微博@林彦俊EvanLin工作室）

9月4日晚，網紅千不二子發文表示同林彥俊已經分手，並對網友造謠自己是另一段關係中的第三者以及被包養的傳聞進行澄清。其後，她繼續在微博發文兼曬微信聊天記錄，直指林彥俊嫖娼：「私底下玩得開又嫖娼這樣的人真的值得你們喜歡嗎？」在9月5日凌晨，千不二子又在評論區補充：「在一起時狂找女的玩的多開 我被網爆一句話不說」、「就是他跟我在一起時冷暴力 被爆料不讓我發聲 還讓大家以為是我在搞他」，並回覆網友「有嫖娼的實錘」。

台灣網紅千不二子。（小紅書）

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去年林彥俊被內地狗仔直擊同網紅千不二子拍拖，當時他予以否認，宣稱自己單身，結果被更多網友爆料，林彥俊當初出道的資金全部來自粉絲，微博文案也是抄襲等。除此之外，還有網友指林彥俊疑似曾帶千不二子賭博，一手就賭5000元人民幣，一晚甚至可以輸20萬人民幣，同時也會為女方支付賭輸費用，當時已有大批粉絲脫粉，人氣急速下跌。