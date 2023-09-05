蔡卓妍95歲嫲嫲親手幫孫女紮辮　寶刀未老依然精靈：條辮一樣咁靚

出名孝順的蔡卓妍（阿Sa），不時趁放假陪伴家人，又會來個Family Trip，她與95歲高齡的嫲嫲更是感情深厚。日前阿Sa在社交平台上載了一段影片，並寫道：「讀小學嘅時候每一日都係嫲嫲叫我起身，幫我紮辮，然後送我去搭褓姆車返學。冇返學幾廿年，嫲嫲亦都95歲喇，再幫我紮辮，佢寶刀未老，條辮一樣咁靚。」片中所見嫲嫲親手幫寶貝孫女紮辮，好快手已經紮好，雖然已經95歲，但依然好精靈！

Family Trip！（IG@choisaaaa）

阿Sa全程坐定定，她講道：「紥嗰啲辮，我返學嗰啲老師都話好靚㗎。」而嫲嫲亦答道：「係呀，日日朝朝同佢梳頭返學㗎嘛。」期間阿Sa更一度眼濕濕：「其實佢一路紮，我一路忍住唔俾（畀）啲眼淚湧出嚟 #有開心嘅眼淚 #感動嘅眼淚 #懷念嘅眼淚 真係#無法可修飾的一對手。細個嘅時候覺得好多嘢係理想當然，大個咗先知道珍惜。哇！#而家淨係打呢堆字啲眼淚都想湧出嚟，下刪300字⋯多謝嫲嫲令我可以做一個幸福嘅孩子。」畫面既溫馨又感人！

嫲嫲依然好精靈。（影片截圖）

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其實阿Sa與嫲嫲一向感情深厚，今年6月她帶埋嫲嫲、舅公、爸爸、表姐等一起去旅行，精神飽滿的嫲嫲全程自己撐住拐杖周圍行，身體壯健，阿Sa都大讚：「嫲嫲同舅公，一個90幾，一個80幾，兩個又行得又食得又瞓得，好勁！#呢啲基因應該有遺傳畀我啩。」她更曾公開表示：「除咗爸爸媽媽，嫲嫲就係我最親最愛嘅人，我阿嫲真係好可愛好搞笑㗎，係一個非常好嘅人，成日都幫人，就算自己蝕底都唔計較，超級無敵樂觀仔就係佢喇。」

身體壯健！（IG@choisaaaa）

阿Sa帶嫲嫲睇羅家英粵劇。（IG@choisaaaa）